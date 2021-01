Presupusul "creier" al atentatelor din Bali, comise in 2002, a fost pus in libertate

In varsta de 82 de ani, Bashir a fost condamnat in 2011 pentru crearea si finantarea unei tabere de pregatire a militantilor islamisti din provincia Aceh si a beneficiat, pentru buna purtare, de o reducere de 55 de luni a pedepsei.Vineri la primele ore, Abu Bakar Bashir a fost scos cu o furgoneta din penitenciarul de maxima securitate Gunung Sindur de la Bogor (localitate aflata la sud de capitala Jakarta), a anuntat Rika Aprianti, purtatoare de cuvant a Administratiei indoneziene a penitenciarelor."Domnul Bashir a fost eliberat dimineata devreme intrucat am dorit sa evitam aglomeratia pentru a preveni raspandirea COVID-19", a declarat Rika Aprianti pentru presa.In urma cu doi ani, o prima incercare de eliberare a acestui cleric musulman a fost urmata de proteste masive in Indonezia si Australia , tara de unde erau originare zeci de victime ale atacurilor din 2002.Eliberarea lui Bashir are loc dupa ce, in decembrie anul trecut, a fost arestat liderul militar al Jemaah Islamiyah de la data atentatelor, Zulkarnaen (57 de ani), aflat in urmarire de 18 ani.Jemaah Islamiah este acuzata de organizarea mai multor atacuri de amploare in Indonezia si include militanti antrenati in Afganistan Pakistan si sudul Filipinelor. Membrii sai sunt acuzati de comiterea atentatelor cu bomba din mai multe cluburi de noapte din Bali in 2002 si a unui atac la Hotelul Marriott din Jakarta, in 2003, soldat cu 12 morti.CITESTE SI: