Pretul urias pentru care a fost vanduta prima carte in banda desenata cu Batman. In 1940 costa doar 10 centi

Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman in 1940. Banda desenata a fost distribuita cu 10 centi pentru un numar.Exemplarul cu prima banda desenata cu omul-liliac a atins 2,2 milioane de dolari, la mai mult de 80 de ani de la lansare.Fostul proprietar al exemplarului, Billy T. Giles, a avut fler cand a cumparat-o cu suma de 3.000 de dolari de la proprietarul librariei Camelot din Houston, in 1979.Milioane de spectatori care au vazut fiecare dintre filmele din franciza, de la cele realizate de Tim Burton, pana la cele ale lui Christopher Nolan, au contribuit la cresterea valorii acestei benzi desenate, creata de William, fiul lui Billy.Inainte de Craciun, exemplarul cu numarul 1 "Batman" fusese deja prezent in mai multe licitatii. In acest prim numar, editorul DC Comics a prezentat si personajulele negative Joker si Catwoman, alaturi de Bruce Wayne si Robin, fidelul acolit.Un exemplar al primei carti de benzi desenate in care a aparut personajul Batman, adjudecat in noiembrie 2020 contra sumei de 1,5 milioane de dolari, detinea recordul pentru cea mai scumpa banda desenata cu omul-liliac.Cumparatorul acestui lot, potrivit Heritage Auctions din Dallas, a vrut sa ramana anonim.Ttilul de cea mai scumpa banda desenata din lume este inca detinut de Action Comics #1, vandut pentru 3,2 milioane de dolari in 2014.