PREVIZIUNI: Ce ne asteapta in 2021, dupa un 2020 teribil pentru intreaga lume. Cele mai asteptate schimbari economice, politice si sociale din acest an

2021 este un an crucial pentru Uniunea Europeana (UE), care urmeaza sa implementeze un plan de relansare avand la baza un imprumut comun si care este necesar sa faca fata plecarii Regatului Unit, dupa un an de tranzitie si mai multi ani de negocieri tensionate.Acest an urmeaza sa fie marcat de aparitia unor noi vaccinuri impotriva covid-19.Regatul Unit a fost prima tara din lumea occidentala care a aprobat un vaccin in lupta impotriva noului coronavirus.Insa multe intrebari raman fara raspuns: ce imunitate vor dobandi persoanele vaccinate? Cati oameni vor fi de acord sa se vaccineze? Va permite vaccinarea o intoarcere la o viata "normala"?Considerate remediul tuturor relelor de catre guvernele din intrega lume, aceste vaccinuri dezvoltate intr-un timp-record alimenteaza temeri si mai multa neincredere in anumite tari, spre deosebire de altele.O alta intrebare este daca intreaga planeta va avea acces la vaccinuri sau daca distribuirea lor va reflecta inegalitatile dintre tarile bogate si tarile sarace.Aceste vaccinuri vor reprezenta cel mai mare test al solidaritatii la nivel mondial si vor demonstra sau nu capacitatea marilor puteri de a asigura un acces echitabil la ele.BIDEN SI SCHIMBAREA2021 va fi, de asemenea, anul schimbarii promise in Statele Unite.Instalarea lui Joe Biden la putere, la 20 ianuarie, in pofida faptului ca Donald Trump nu pare sa vrea sa-si recunoasca infrangerea in alegeri, va marca o revenire a democratilor la putere, dupa ani de mandat trumpist, marcat de rezultate bune in domeniul economic, dar si de o agravare a disensiunilor care sfasie America Noul presedinte american are de infruntat numeroase provocari - oprirea unei pandemii care a ucis sute de mii de oameni si reconcilierea unei tari bantuite in continuare de rasism si inegalitati.Pe plan international, relatiile cu Europa se vor relaxa, oare, iar noul presedinte american va pune el capat razboaielor comerciale?Pe fond, nimic nu va fi usor, iar in privinta metodei urmeaza sa aiba loc o schimbare, odata cu revenirea la multilateralism. Un exemplu in acest sens este revenirea promisa a Statelor Unite in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice.VOR RAMANE MODIFICARILE CLIMATICE IN CENTRUL INGRIJORARILOR SI DECIZIILOR?Acest acord de lupta impotriva incalzirii globale din 2015 a implinit in decembrie 2020 cini ani.Uniunea Europeana a decis, cu ocazia acestei aniversari, sa-si revizuiasca in crestere obiectivele reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.Insa ONG-urile considera ca este vorba despre praf in ochi si despre anagajamente insuficiente in sustinerea Acordului de la Paris.Alt subiect care va testa capacitatea Comisiei Europene de a se reforma in profunzime sunt migratia si azilul.In 2020, incendiul din tabara Moria, in Grecia, a scos la lumina esecul sistemului.Dupa ani de tergiversari si in contextul in care tari ca Italia, Spania, Grecia si Malta se plang de o lipsa a repartizarii efortului pe continent, noul pact al migratiei si azilului vizeaza sa le faca pe statele membre UE mai solidare unele cu celalte, cu scopul de a evita o concentrare a unor populatii de migranti in unele dintre aceste state, de a consolida lupta impotriva migratiei ilegale si de a proteja operatiunile de salvare ale ONG-urilor.RELANSARE ECONOMICA DUPA HAOS?Pe frontul economic, "haos" este cuvantul folosit adesea pentru a caracteriza 2020, iar "incertitudine" este cuvantul-cheie al inceputului lui 2021.Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit in scadere previziunile cu privire la cresterea si la relansarea economice din 2021, care ar putea avea nevoie de mai mult timp decat se prevederea pentru a avea loc.Aparitia vaccinurilor ar putea fi vesta de salvare de care are nevoie economia, insa planurile de relansare colosale lasa o nota foarte piperata. Tari deja indatorate se indatoreaza si mai mult, inegalitatile se adancesc, iar efectele crizei nu se vor estompa cat ai pocni din degete.Europa a reusit sa se puna de acord asupra unui plan de relansare in baza unui imprumut comun - o premiera pe continentul european -, insa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana la 1 ianuarie continua sa alimenteze indoieli in numeroase sectoare.In contextul in care increderea intre Londra si Bruxelles a fost pusa la grea incercare in lungi ani de negocieri, acest Brexit constituie o provocare si pentru UE. Cei 27 vor trebui sa se obisnuiasca cu acest nou partener, care le-ar putea fi, totodata, un nou concurent.AGENDA LUI 2021Ianuarie va fi, asadar, incarcat, in contextul sfarsitul perioadei tranzitiei Brexitului, si va marca divortul definitiv si inceputul unei noi ere a relatiilor intre Cei 27 si Regatul Unit.In Statele Unite, multi spera de asemenea la o noua era, dupa ce Joe Biden va depune juramantul la 20 ianuarie si va deveni, la varsta de 78 de ani, al 46-lea presedinte al Statelor Unite. Insa, din cauza covid-19, fara multimile de odinioara din fata Casei Albe.Multiple mize politice sunt de urmarit, in lunile urmatoare.In Bulgaria urmeaza sa aiba loc alegeri legislative, dupa luni de manifestatii in masa impotriva coruptiei in a doua parte a lui 2020.Alegeri prezidentiale urmeaza sa aiba loc in Kosovo , dupa demisia in 2020 a presedintelui Hashim Thaci, judecat la Haga de "crime de razboi " si "crime impotriva umanitatii".La 6 mai, scotienii sunt chemati la urne. Majoritatea scotienilor a votat impotriva Brexitului. Rezultatul referendumului Brexitului in Scotia, alegerile lui Boris Johnson si felul in care acesta a gestionat pandemia au consolidat randurile sustinatorilor independentei. Premierul separatist Nicola Sturgeon cere un nou referendum pe tema autodeterminarii la inceputul noii legislaturiIn mai au fost reprogramate mari intalniri internationale.Forumul Economic de la Davos (WEF) urmeaza sa aiba loc - nu la Davos - ci in Singapore Tot in mai ar urma sa aiba loc concursul Eurovision In iunie, Iranul isi alege noul presedinte. Dupa doua mandate, moderatul Hassan Rohani urmeaza sa plece de la putere, in contextul in care Republica islamica continua sa se confrunte cu o grava criza economica, in urma reimpunerii si consolidarii sanctiunilor americane in dosarul nuclear.De aceste alegeri legislative si de presedintia lui Joe Biden depind eventuale negocieri in dosarul nuclear iranian, in contextul in care Teheranul s-a retras din numeroase obligatii pe care si le-a asumat prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian.Doua luni mai taziu, americanii marcheaza o comemorare trista - 20 de ani de la atentatele de la 11 seprembrie 2001.Septembrie urmeaza sa fie marcata, de asemenea, de alegeri legislative cruciale in Rusia , dupa un 2020 marcat, intre aletele, de modificari constitutionale si de tentativa de otravire cu noviciok a opozantului Aleksei Navalnii.Inaintea alegerilor din Cehia din octombrie, evenimentul care va marca sfarsitul lui 2021 va avea loc in Germania.Noua majoritate rezultata in urma alegerilor legislative germane de la 26 septembrie va desemna noul cancelar, succesorul Angelei Merkel. Dupa 16 ani de putere, ea se bucura de popularitate, un caz-scoala in Europa pe timp de criza.