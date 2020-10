Trump sau Biden?

Nu ma bazam deloc pe sondaje (care erau la fel de proaste pentru Trump precum cele de astazi), nici pe articolele din mass media nord americana care, tot ca acum, intretineau ideea ca Trump este un aventurier, un bigot si misogin care habar n-are ce face. Aveam in vedere alte elemente.Mai intai, fiind in contact cu afaceristi si antreprenori americani am sesizat o stare generala de nemultumire fata de situatia economica (multiplicarea impozitelor si reglementarilor, transferul a milioane de locuri de munca dinspre America spre China ). Un alt factor de nemultumire era imigratia necontrolata si corectitudinea politica promovata de administratia Obama.Dar ceea ce m-a facut sa pariez pe Trump a fost mai degraba strategia sa electorala. Pentru prima data vedeam un candidat republican aplicand tactici de obicei folosite de stanga. Atat in cursa interna pentru nominalizare, cat si in confruntarea cu Hillary Clinton , Trump parea sosit de pe alta planeta: folosea un limbaj colorat si direct, nu se ferea sa isi eticheteze nemilos oponentii, poreclele atribuite adversarilor prindeau la public ("Low energy Jeb", "Lying Ted", "Crooked Hillary"), incuraja divizarea votului in electoratul adversarilor (Marco Rubio si Ted Cruz se luptau pentru votul evanghelic, Sanders si Clinton pe votul de stanga), si isi asuma perfect rolul de haiduc in lupta cu "establishmentul". Pregatit sa loveasca, dar si sa incaseze, si avand un limbaj corporal demn de un mascul alpha, Trump a suprins sondajele, presa si elitele, dand serios de lucru sociologilor si politoligilor.Astazi, la numai cateva zile inaintea de ziua finala a votului, rezultatul alegerilor mi se pare si mai greu de anticipat. Pentru ca cifrele din sondaje se bat cap in cap cu imaginea proiectata de cei doi candidati.Care sunt sansele excentricului Donald sau ale fostului vicepresedinte Biden? Ce a mai ramas din retorica si energia presedintelui american dupa un mandat greu, marcat de o puternica contestare interna, de razboiul comercial cu China, de conflictele deschise cu partenerii europeni, de ruperea acordului nuclear cu Iranul, de tensiunile cu Coreea de Nord , de retragerea din acordul climatic de la Paris, de renegocierea NAFTA, de implicare in procesul de pace din Orientul apropiat, de infragerea ISIS, de recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, de relatia complicata cu Rusia ? Cat de mult a influentat pandemia aflata in plina desfasurare electoratul american?Daca aceste alegeri ar fi avut loc in februarie 2020, nu am fi avut practic ce analiza. Indicele bursier Dow Jones atinsese un maxim istoric, iar somajul scazuse sub 3%.Un presedinte care se putea lauda cu astfel de performante nu avea de ce sa isi faca griji privind obtinerea celui de-al doilea mandat.Insa au fost suficiente cateva saptamani de criza sanitara si bursa s-a prabusit, petrolul a ajuns la preturi negative si peste 40 de milioane de americani s-au trezit trimisi acasa. In lunile care au urmat, ca urmare a unui efort financiar urias din partea administratiei, economia si-a mai revenit, fara a mai atinge nivelul de dinainte de pandemie, iar popularitatea lui Trump a scazut simtitor, pe masura ce numarul de victime atribuite COVID-ului a atins ordinul sutelor de mii. Asa se face ca in loc de o campanie simpla, Trump s-a trezit ca are de facut mari eforturi pentru a-si convinge compatriotii ca merita inca o tura la Casa Alba Dar mai intai, sa vedem care este rolul asumat de cei doi candidati in aceasta campanie.Mesajul implicit al lui Trump este identic cu cel de acum patru ani: "Eu sunt salvatorul Americii, eroul care lupta contra elitei globaliste din afara si dinauntru, cel ce lupta pentru prosperitatea economica si repatrierea marilor afaceri, pentru ca America sa isi recapete maretia".Mesajul lui Biden e simplu: "Eu nu sunt Trump (inteles aici drept bigotul, islamofobul, misoginul, suprematistul alb etc). Daca vreti pace, nu scandal, alegeti-ma pe mine."Nu este locul aici sa explicam sistemul electoral american, dar amintesc pe scurt ca in toate statele (cu doua exceptii, Maine si Nebraska), candidatul ce obtine cele mai multe voturi ia toti electorii din acel stat ("winner takes all"). Exemplu: Statul Florida are atribuit 29 de mari electori, presupunem ca Trump ia 48% din voturi, iar Biden 47%. Atunci toti cei 29 de electori ce reprezinta Florida vor fi ai lui Trump).Alegerile trebuie sa determine cine vor fi cei 538 mari electori care vor alege persoana presedintelui; pentru a castiga e nevoie de minim 270 (presupunem ca nici un elector nu isi tradeaza angajamentul fata de candidatul pe care il reprezinta; amintesc ca votarea reala pentru presedinte se petrece abia pe 16 decembrie cand se intruneste colegiul electoral!). In caz de egalitate (269-269), presedintele va fi desemnat de Camera Reprezentantilor, iar vicepresedintele de catre Senat.Examinand rezultatele din ultimele doua alegeri (2012 si 2016), plus sondajele locale, statele considerate "sigure" pentru Joe Biden dau un total de 219 de electori, iar cele "sigure" pentru Trump un numar de 186 de elector (vezi Rasmussen polls, 270towin.com, fivethirtyeight.com)(Ce state le consider "safe"? Sunt cele in care atat la ultimele doua alegeri, candidatul de o anume culoare a castigat constant si cu o diferenta solida, si in care si sondajele actuale confirma aceleasi tendinte).Ramane deci ca Donald Trump sa recupereze un deficit de 33 de electori din "swing states" (adica acele state unde votul e mereu strans sau se schimba de la un ciclu electoral la altul).Aceste state ar fi (alegerea este a mea):Florida cu 29 electoriPennsylvania 20 electoriOhio 18 electoriMichigan 16 electoriNorth Carolina 15 electoriArizona 11 electoriWisconsin 10 electoriMinesota 10 electoriNew Hampshire 4 electori.(Chiar daca unii comentatori pun Texas si Georgia la "swing states", cred ca este o exagerare, aceste state ar trebui castigate clar de republicani). Iowa (6 electori) am pus-o de asemenea la Trump, care a avut scor foarte bun acolo acum 4 ani. Nevada va ramane stat democrat, desi sondajele par stranse. Este desigur pariul meu).Dupa sondajele pe state si rezultatele din 2016, inclin sa cred ca Florida, Ohio, North Carolina, chiar si Arizona se vor duce la Trump (cu diferente mici). Adica un total de 63. Adaugat la cele 186 "sigure" ajungem la 249.Alt stat care ar putea merge spre Trump este New Hampshire (4 electori). Asta pentru ca acolo Biden a avut un scor foarte slab in preliminarile democrate, iar Trump a pierdut in 2016 cu o diferenta foarte mica. Sa zicem deci 253.Minnesota merge la democrati, aproape sigur (10 electori). Biden conduce acolo de departe, iar Clinton a castigat si in 2016. Deci 229 pentru democrati.Ramane, daca toate ipotezele de mai sus sunt corecte, ca Trump sa mai castige ori Pennsylvania (20), ori celelalte doua (Michigan 16 si Wisconsin 10) pentru a-l putea depasi pe Biden. Daca le pierde pe toate trei, pierde alegerile. Dupa opinia mea, batalia se va decide in aceste trei state. De retinut insa ca Joe Biden este originar din Pennsylvania, unde este mai popular decat a fost Hillary in 2016.Ar fi de mentionat o importanta eroare facute de Trump in campanie - dispretuirea adversarului si implicit neglijarea primei dezbateri, la care s-a prezentat slab. De asemenea a neglijat posibilitatea valului de voturi prin anticipatie (70 milioane pana astazi). Ceea ce a facut ca pana pe 20 octombrie, ziua celei de-a doua dezbateri, cand Trump a fost mai bun, un mare numar de alegatori sa fi votat deja.(De obicei, o participare masiva la votul prin anticipatie este un semn rau pentru cel aflat la putere - un indiciu ca populatia este dornica de schimbare. Dar in contextul pandemiei, ar putea fi datorat dorintei de a evita aglomeratia la urne).La randul sau Biden a comis si el o eroare care ii da acum munitie lui Trump: la a doua dezbatere a apucat sa spuna ca va inchide industria carboniera si petroliera, fapt ce ar afecta foarte multi muncitori din cateva state cheie, inclusiv Pennsylvania. Votul trece prin stomac.Prognosticul meu este ca rezultatul final o sa fie foarte strans, se va castiga cu maximum 25-30 de electori diferenta. La votul popular, Biden va avea probabil in jur de 1-2% in plus. Cine va fi castigatorul, va depinde de capacitatea celor doi candidati de a-si mobiliza electoratul pe ultima suta de metri. Daca e sa mai bazez numai pe cifre, as spune ca Biden are sanse 66% sa castige.(Fac precizarea ca sondajele nationale din luna octombrie, care il dau lider pe Biden in avans cu 10% diferenta sunt prea putin relevante, ele nu reusesc sa reflecte vointa acelor "silent voters" - alegatorii care prefera sa nu isi exprime public preferinta, si care de regula merg cu Trump. La fel, istoricul sondajelor din alte campanii prezidentiale (din 2000 incoace) arata ca sondajele nationale sunt destul de departe de scorul final).Inca ceva care poate conta mult, dincolo de cifrele seci:Joe Biden manifesta mai putina energie decat a avut Hillary Clinton acum patru ani. Pagina sa de Facebook nu are nici 3 milioane de urmaritori si nimeni nu a mai publicat ceva pe acolo din 15 octombrie incoace. La meetingurile sale electorale participarea este la nivelul unui simpozion de critica literara. In plus, produce gafa dupa gafa, aproape zilnic, ceea ce demonstreaza dificultati majore de concentrare.Daca as fi cetatean american, mi-ar fi frica sa stiu ca Joe Biden ar putea avea acces la butonul nuclear. Nu l-as lasa sa imi pazeasca nici cinci minute copilul intr-un parc, daramite sa fie "commander in chief". Nu inteleg de ce democratii nu au putut furniza un candidat cat de cat lucid si coerent. Singura sa calitate este ca e anti-Trump, iar pentru electoratul sau se pare ca e singurul lucru care conteaza. Va fi oare suficienta ura democratilor contra lui Trump pentru a-l invinge?De partea cealalta, meetingurile lui Trump se bucura de o prezenta uriasa si sunt pline de energie. Trump are atitudinea unui adevarat "Captain America". Desi este prezentat mai tot timpul in culori sumbre de catre mass media, el joaca perfect rolul eroului care se zbate pentru binele cetateanului contra unui sistem ostil."Oricine ar castiga maine, soarele va rasari din nou dimineata", a declarat Barack Obama acum patru ani in ziua votului. A fost probabil singura predictie corecta facuta de un democrat la vremea respectiva. Adaug si eu ca orice s-ar intampla marti, nu va fi sfarsitul lumii.In concluzie, desi cifrele par a fi favorabile lui Biden, prezenta scenica joaca in favoarea lui Trump. Cum cifrele s-au inselat si acum 4 ani, sa nu ne miram ca dupa 3 noiembrie, meseria de "pollster" sa ajunga si ea pe lista activitatilor "ne-esentiale"...