Autoritatile cubaneze si Patriarhia Moscovei vor inaugura duminica prima biserica ortodoxa rusa din Cuba comunista, care trebuie sa fie o "punte culturala" intre cele doua tari, foste aliate in timpul Razboiului Rece.

Oficiali cubanezi si de la Patriarhia Moscovei urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a bisericii cu cinci cupole aurite, situata in cartierul istoric al Havanei, potrivit ambasadei Moscovei in Cuba, citata de AFP.

Este insa putin probabil, din cauza "varstei inaintate si starii de sanatate" ca Patriarhul rus Aleksei al II-lea sa se deplaseze la Havana pentru acest eveniment, desi "nu se stie niciodata", a spus un diplomat rus.

Seful departamentului de relatii externe al Patriarhiei, mitropolitul Kirill, care sugerase in 2002 liderului cubanez Fidel Castro construirea acestei biserici, ar putea fi insa prezent la inaugurare, potrivit aceleiasi surse.

Biserica ortodoxa rusa se afla in apropierea celei greco-ortodoxe Sfantul Nicolaie, primul lacas ortodox construit in Cuba. Biserica a fost inaugurata in 2004 de Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, in prezenta lui Fidel Castro.

Ultimul protagonist inca in viata al crizei rachetelor cubaneze dintre Washington si Moscova din 1962, care a plasat lumea in pragul unui razboi nuclear, Fidel Castro, in varsta de 82 de ani, a cedat in iulie 2006 puterea fratelui sau Raul, din motive de sanatate.

