Prima doamna a Frantei, Brigitte Macron, in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana diagnosticata cu Covid-19

Prima doamna "nu prezinta pana in prezent niciun simptom al bolii" a precizat anturajul sau."Brigitte Macron a intrat joi in contact cu o persoana declarata pozitiv la Covid-19 luni si care prezenta simptome ale bolii. In conformitate cu recomandarile autoritatilor sanitare, ea va respecta o perioada de izolare de sapte zile", conform anturajului sau.Brigitte Macron nu va asista miercuri la omagiul adus profesorului decapitat Samuel Paty. Ea isi va lua masuri de precautie, a precizat aceeasi sursa.