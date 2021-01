Prima femeie executata in SUA, in ultimele sapte decenii. Era condamnata pentru crima

Lisa Montgomery este prima femeie executata in SUA incepand din 1953.Ea a fost declarata decedata miercuri, la ora locala 1.31 (06.31 GMT), potrivit unui comunicat al Biroului federal al inchisorilor.Mai multe actiuni au fost inaintate in instante federale pentru a se stabili daca starea de sanatate mintala a femeii era compatibila cu pedeapsa capitala.Lisa Montgomery, in varsta de 52 de ani, fusese programata sa fie executata prin injectie letala cu pentobarbital, la inchisoarea din Terre Haute, statul Indiana.Ea fusese condamnata in 2007 in statul Missouri pentru rapirea si strangularea unei tinere insarcinate, Bobbie Jo Stinnett, careia ii extrasese ulterior din pantec fatul de opt luni. Copilul a supravietuit.Avocatii Lisei Montgomery au cerut saptamana trecuta clementa presedintelui Trump, argumentand ca femeia a comis crima dupa o copilarie in care fusese abuzata si violata in mod repetat de tatal ei vitreg si prieteni ai acestuia. Avocatii au cerut comutarea pedepsei in inchisoare pe viata.Executia Lisei Montgomery a fost una dintre cele trei programate de Departamentul american al Justitiei sa aiba loc in ultima saptamana intreaga de presedintie a lui Donald Trump . Alte doua executii, programate pentru joi si vineri, au fost amanate, cel putin deocamdata, de un judecator federal de la Washington , pentru a le permite condamnatilor sa se refaca dupa COVID-19.Executiile federale au fost intrerupte timp de 17 ani si doar trei barbati fusesera executati de guvernul federal incepand din 1963 pana cand aceasta practica a fost reluata anul trecut sub presedintele Trump, un sustinator deschis al pedepsei capitale inca cu mult inainte de intrarea sa in politica.CITESTE SI: