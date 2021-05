Cine este prima femeie din istorie care a fost numita la conducerea serviciilor secrete din Italia

Belloni, in varsta de 62 de ani, este din 2016 secretar general in Ministerul de Externe. Anterior, aceasta a condus unitatea de criza a ministerului insarcinata cu protejarea cetatenilor italieni in strainatate.Aceasta a devenit cunoscuta dupa ce a contribuit la eliberarea unor italieni rapiti de militanti in Irak si Afganistan si a condus operatiunile pentru repatrierea turistilor italieni afectati de un tsunami produs in Asia in 2004.Originara din Roma, Belloni a intrat in diplomatie in 1985.