Prima masina Apple va folosi o platforma dezvoltata de Hyundai

Renumitul analist chinez, Ming-Chi Kuo, sursa a unui mare numar de previziuni legate de Apple care s-au verificat de-a lungul timpului, face cunoscute o serie de noi informatii legate de primul autoturism dezvoltat de gigantul american.Prima masina Apple se va baza pe E-GMP, o platforma pentru vehiculele electrice care folosesc baterii, dezvoltata de Hyundai si lansata in ultima luna a anului trecut.E-GMP este compusa din doua motoare, o suspensie spate cu cinci legaturi, o osie integrata, celulele bateriei, un sistem de incarcare si alte componente ale sasiului.Conform celor de la Hyundai, noua platforma pentru masini electrice are o autonomie de 500 kilometri si se incarca pana la 80% din capacitate in doar 18 minute. Viteza maxima este de 260 km/h, iar accelerarea pana la 100 km/h se face in 3,5 secunde.Kuo crede ca Apple va scurta semnificativ timpul de dezvoltare a primei sale masini, prin colaborarea cu Hyundai. Zvonurile anterioare sustineau ca procesul de dezvoltare al acesteia este greoi si ca, din cauza numeroaselor dificultati de productie, vor trece mai multi ani pana la intrarea pe piata.Compania americana va colabora cu diversi producatori auto pentru anumite tehnologii, precum cele care tin de baterii si semiconductori, urmand sa se concentreze pe capacitatile autonome ale masinii.General Motors si PSA, al doilea cel mai mare producator auto din Europa, sunt alte companii importante cu care Apple va colabora pentru dezvoltarea primei sale masini.Apple isi va promova autoturismul drept "very high-end" si-l va vinde la un pret mult mai mare decat modelele concurente de pe piata masinilor electrice autonome, sustine analistul chinez.