Parlamentul European se pregateste pentru prima sesiune plenara de la Strasbourg de la inceputul pandemiei de COVID-19

Pe europarlamentarii care vin la Strasbourg ii asteapta controale ale temperaturii corporale, purtarea mastii sanitare, interdictia de circulatie pe timpul noptii si multiple teste medicale, cu carantina obligatorie la revenirea in Belgia daca perioada in care se afla in afara teritoriului acestei tari depaseste 48 de ore.Rasa Jukneviciene, o eurodeputata lituaniana de centru-dreapta, a explicat intr-o scrisoare adresata presedintelui PE, David Sassoli, ca revenirea la Strasbourg este prea rapida si implica numeroase riscuri sanitare.Conform tratatelor europene, Parlamentul European are sediul la Strasbourg, unde se desfasoara anual 12 sesiuni plenare de cate trei zile. In restul timpului, europarlamentarii lucreaza la Bruxelles. Sustinatorii unui sediu unic la Bruxelles acuza frecvent costurile ridicate (aproximativ 114 milioane de euro pe an) ale deplasarilor unui numar de aproximativ 2.500 de persoane din aparatul administrativ al PE si utilizarea uriasului complex de la Strasbourg doar patru zile pe luna.Insa presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat constant nemultumirea fata de deciziile presedintelui PE David Sassoli de a anula, din cauza pandemiei de COVID-19, numeroase sesiuni plenare ce au loc in mod normal la Strasbourg.Multi europarlamentari vor putea TparticipaT de la distanta, prin videoconferinta, la sesiunea plenara care incepe luni la Strasbourg, in timp ce secretariatul Parlamentului European a trimis doar o treime din personalul care de obicei se deplaseaza in orasul francez pentru aceste sesiuni.De la inceputul epidemiei, sesiunile Parlamentului European au avut loc in general prin videoconferinta, cu prezenta redusa a europarlamentarilor si echipelor acestora. Ultima sesiune plenara care a avut loc la Strasbourg a fost cea din 10-13 februarie 2020.