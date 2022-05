Primarul Chisinaului, audiat timp de doua ore

Primarul Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a fost interogat, vineri dupa-amiaza, mai bine de doua ore, de reprezentantii procuraturii, fiind acuzat de "organizarea dezordinilor in masa" si de "uzurparea puterii de stat cu urmari grave".

"Sunt acuzatii complet nefondate pe care le resping. Este absurd cu ce se ocupa procuratura. Am intrebat si voi continua sa intreb autoritatile statului, inclusiv procuratura, de ce nu sunt investigate faptele de omor, tratament inuman si degradant care au avut loc dupa data de 7 aprilie in municipiul Chisinau", a declarat primarul dupa audiere, citat de Info Prim.

Mai multi lideri din opozitie ar putea fi si ei chemati la procuratura, sub aceasi acuzatie, a anunta Chirtoaca.

Primarul nu recunoaste nicio acuzatie si se scuza ca a facut numeroase apeluri catre tineri sa protesteze in mod pasnic.

"Sunt cautati vinovati acolo unde ei nu sunt. Pe data de 7 aprilie, comunistii s-au ascuns ca niste bursuci in vizuine si nici nu au iesit sa discute macar cu oameni de ce protesteaza", a spus Chirtoaca.

Primarul Chisinaului vede o legatura intre interogarea sa de catre procuratura in calitate de suspect in dosarul intentat pe marginea tulburarilor de la 7 aprilie si campania electorala care sta sa inceapa.

Procuratura Generala dezminte insa categoric declaratiile primarului general al capitalei, referitor la caracterul politic al dosarului penal pornit pe faptul dezordinilor in masa din 6-7 aprilie, in cadrul caruia Dorin Chirtoaca a fost citat si audiat in calitate de banuit.