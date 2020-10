Primarul orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu, internat intr-un spital american dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus si a facut febra

"Ieri seara, in jurul orei 9 pm am facut febra, ajungand la o temperatura de 38 de grade. Am venit la spital, unde mi-am petrecut noaptea", a spus el intr-un mesaj video, inregistrat aparent in camera de spital, potrivit Reuters "Acum sunt bine. Febra nu mai este asa mare, dar procesul continua. Din punct de vedere medical, nu exista semnale negative", a mai adaugat el.De asemenea, Spitalul American din Istanbul a precizat intr-un comunicat de presa ca Imamoglu, un opozant al presedintelui Tayyip Erdogan, a fost internat vineri seara la ora 10 pm, dupa ce a manifestat simptome specifice infectiei aparatului respirator superior.Se mai precizeaza ca a fost testat pozitiv si urmeaza tratamentul pentru Covid-19.Imamoglu, lider al partidului secularist Republicanii (CHP) a fost ales in 2019, dupa repetarea scrutinului din iunie, victoria sa electorala fiind vazuta ca o mare lovitura data lui Erdogan si partidului sau de guvernamant AK.De atunci, relatia dintre administratia orasului si guvern a fost marcata sporadic de tensiuni, inclusiv in privinta masurilor de combatere a pandemiei de coronavirus.Citeste si: