"Coronavirusul m-a lovit intr-un moment foarte inoportun. Astazi am fost testat pozitiv. Ma simt bine, dar trebuie sa stau in autoizolare", a anuntat el.Vitali Klitschko, in varsta de 49 de ani, este primar al Kievului din 2014 si este favorit pentru un nou mandat la alegerile programate duminica.Citeste si: