Primarul Romei: Taberele de rromi din Italia arata mai rau ca in lumea a treia

Noul primar al Romei, Gianni Alemanno, a vizitat, luni, o tabara de rromi si a declarat ca aceasta arata mai rau decat taberele de refugiati din Orientul Mijlociu, relateaza postul de televiziune RaiNews24a.

"Nu exista cuvinte pentru a descrie ceea ce am vazut", a declarat Alemanno, dupa vizita la tabara de nomazi de pe strada Casilina, la periferia Romei.

"Ceea ce am vazut in tabera ilegala de nomazi nu exista nici macar in Orientul Mijlociu, in taberele de refugiati palestinieni, in Nepal, in cele mai indepartate locuri din lumea a treia", a subliniat el.

Primarul, care vrea sa demoleze 65 de tabere de rromi, a facut aceste declaratii dupa o ceremonie desfasurata la una dintre cele mai elegante baze sportive din Roma. El a subliniat ca pe drumul de la tabara de rromi pana la centrul sportiv a avut impresia ca a trecut dintr-un oras in altul.

Primarul a anuntat ca, dupa aprobarea decretului de lege pentru siguranta, miercuri, in Consiliul de Ministri de la Napoli, isi va prezenta planurile pentru capitala italiana.

Europarlamentarul liberal ungar de etnie rroma Viktoria Mohacsi, euroobservator pentru rromi, vizitase aceeasi tabara, sambata.

"Ei (locuitorii taberei - n.red.) nu au nici conditiile minime de igiena si siguranta. Nu exista nici apa, nici curent electric, oamenii traiesc in baraci umede si murdare. Le sunt negate drepturile de baza, ca asistenta sanitara sau accesul la educatie. Nu exista nimic asemanator in alte tari europene", a subliniat ea.

Oficialul european a subliniat ca rromilor din aceasta tabere "le este foarte frica".

"Chiar si cand am venit aici, ne-au privit cu neincredere. Este vorba de persoane care locuiesc aici de peste 20 de ani, in special de origine bosniaca, dar nu au documente si niciun fel de drepturi recunoscute. Mi s-a spus ca de cateva luni se intampla lucruri care nu s-au mai intamplat inainte: cel putin doi rromi au fost luati de politie, batuti, inchisi si eliberati dupa doua zile", a explicat ea.

Cel putin doua tabere de rromi au fost tinta unor atacuri cu cocteiluri Molotov care au declansat incendii, marti si miercuri, la periferia orasului Napoli, din sud, dupa ce o tanara roma a fost arestata, weekend-ul trecut, pentru tentativa de rapire a unui nou-nascut italian.

