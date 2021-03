Primele batai de cap pentru Biden. Phenianul a testat noi rachete cu raza scurta de actiune

Phenianul a anuntat inainte de asta ca va ignora incercarile SUA de a intra in contact, a raportat agentia de stiri sud-coreeana Yonhap. Ministrul nord-coreean Choe Son Hui a explicat de ce tara sa ignora Statele Unite."Niciun contact SUA-RPCN si niciun dialog nu poate avea loc inainte ca SUA sa inceteze politica sa ostila fata de RPCN", a declarat Son Hui, potrivit HotNews . In acelasi timp, sora dictatorului Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud. Declaratia sa acida a fost publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe incepeau o vizita la Tokyo si Seul.CITESTE SI: Sora dictatorului din Coreea de Nord, mesaj amenintator pentru Biden: "Daca vrei sa dormi linistit in urmatorii patru ani, ai face bine sa nu intreprinzi nimic care sa-ti alunge somnul" "Daca vrei sa dormi linistit in urmatorii patru ani (durata unui mandat prezidential american), ai face bine sa nu intreprinzi nimic care sa-ti alunge somnul", a fost mesajul lui Kim Yo Jong pentru Joe Biden , fara sa-l numeasca pe acesta, potrivit Rodong Sinmun.Aproape 30.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud. Statele Unite si Coreea de Sud au inceput saptamana trecuta exercitii militare simulate pe calculator. Raspunsul Phenianului nu s-a lasat asteptat. In opinia oficialilor nord-coreeni, acest exercitiu reprezinta o provocare si este vazut ca o pregatire pentru o invazie.