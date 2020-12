Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus au fost detectate in Portugalia

"Prezenta noii tulpini britanice a virusului a fost confirmata in Madeira", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului regional de sanatate si protectie civila din aceasta regiune autonoma, fara a preciza numarul de cazuri.Aceste cazuri se refera la ''persoane care au sosit recent in Madeira din Regatul Unit'', au declarat autoritatile sanitare din insula, potrivit unui comunicat.Alte cateva tari au anuntat deja cazuri confirmate ale tulpinii britanice a coronavirusului, precum Italia, Suedia, Spania, Japonia , Franta, Germania, Danemarca sau chiar Canada Portugalia a suspendat pana la sfarsitul anului sosirile de pasageri din Regatul Unit, cu exceptia cetatenilor portughezi sau a oricarei persoane care locuiesc in Portugalia.La fel ca mai multe state din Uniunea Europeana, Portugalia a demarat duminica vaccinarea impotriva coronavirusului, incepand cu personalul medical.