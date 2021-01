Primele vaccinari impotriva COVID-19 in Brazilia, la Sao Paulo. Tara a aprobat de urgenta autorizarea serurilor AstraZeneca si CoronaVac

Autorizarea Anvisa, duminica, a permis lansarea unei campanii de vaccinare in Brazilia.Intr-o prima etapa urmeaza sa fie folosit vaccinul CoronaVac - produs de compania chineza Sinovac in colaborare cu Institutul brazilian Butantan -, singurul disponibil pentru moment in aceasta tara.O infirmiera de la Sao Paulo, in varsta de 54 de ani, a devenit prima persoana vaccinata duminica impotriva covid-19 in Brazilia, a constatat AFP.Monica Calazans, o infirmiera de la Spitalul Emilio Ribas, a fost vaccinata cu prima doza a vaccinului CoronaVac in cadrul unei ceremonii, in prezenta guvernatorului statului Sao Paulo, Joao Doria, care se prezinta drept un rival al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro.Peste 100 de persoane au fost vaccinate dupa aceea, duminica, in acelasi spital, a anuntat guvernatorul Sao Paulo."O lovitura de marketing", a reactionat Guvernul brazilian, care a anuntat ca o campanie nationala de vaccinare urmeaza sa inceapa in mod oficial miercuri.Ministrul Sanatatii Eduardo Pazuello a avertizat ca orice initiativa "in afara" programului Guvernului "este contrara legii", intrucat "sfideaza egalitatea intre state si intre toti brazilienii".El a anuntat ca sase milioane de doze de vaccin CoronaVac urmeaza sa inceapa sa fie distribuite luni intre cele 27 de state braziliene.Urmeaza sa fie vaccinati cu prioritate membrii personalului de ingrijire, batranii in varsta de peste 75 de ani, batranii in varsta de peste 60 de ani care traiesc in aziluri si populatia indigena.Cel de-al doilea vaccin autorizat este cel al aliantei britanice AstraZeneca/Oxford - produs la Mumbay, de catre laboratorul Serum, in parteneriat cu Fundatia Fiocruz de la Ministerul brazilian al Sanatatii.Guvernul brazilian spera sa finalizeze in acest weekend importul a doua milioane de doze de vaccin provenind din india, insa Guvernul indian - care a lansat sambata o campanie masiva de vaccinare - nu si-a dat inca unda verde.Brazilia este afectata de un al doilea val virulent al epidemiei si inregistreaza peste 1.000 de morti pe zi din cauza covid-19.Gigantul latino-american este a doua cea mai indoliata tara din lume de noul coronavirus - cu 209.847 de morti -, imediat dupa Statele Unite.Situatia este dramatica la Manaus, in Amazonia, care a inceput vineri sa transfere pacieti catre alte state si care se confrunta cu o penurie de oxigen si cu o supraaglomerare a spitalelor.Unii cerectatori considera ca situatia s-ar fi degradat din cauza prezentei in regiune a unei variante a noului coronavirus care ar fi mai contagioasa, ca cele din Marea Britanie sau Africa de Sud.Citeste si: