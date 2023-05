Primele vizite ale lui Medvedev ca presedinte: Kazahstan si China

Presedintele rus Dmitri Medvedev, care va fi investit in functie in 7 mai, a anuntat marti ca primele sale vizite in strainatate vor fi in Kazahstan si China, relateaza AFP.

"Asa cum am promis in noaptea de dupa alegerea mea, voi merge prima data in Kazahstan, o putere prietena, iar din Kazahstan voi merge in China", a declarat el intr-o conferinta de presa. "Va fi prima mea calatorie in strainatate", a adaugat viitorul presedinte.

Presedintele rus in exercitiu si viitorul premier Vladimir Putin anuntasera la inceputul lunii aprilie ca Dmitri Medvedev se va ocupa de politica internationala, iar el se va concentra pe chestiunile sociale.

"Potrivit Constitutiei, presedintele este cel care defineste politica externa si Dmitri Medvedev va fi cel care se va ocupa de aceasta, va reprezenta Rusia la toate forumurile internationale, inclusiv G8", a declarat Putin.

Dmitri Medvedev a fost ales presedinte in 2 martie si va fi investit in functie in 7 mai, cu o zi inainte ca Putin sa fie numit premier.