Princeton University elimina numele lui Woodrow Wilson din numele Scolii de Politici Publice din cauza "gandirii rasiste" a fostului presedinte american

"Membrii Consiliului de Administratie considera ca modul rasist de gandire si politicile lui Woodrow Wilson il transforma intr-un nume nepotrivit pentru o scoala sau un colegiu ai carui savanti, studenti si absolventi trebuie sa se opuna ferm rasismului, sub toate formele sale", a anuntat sambata presedintele Universitatii Princeton, Christopher Eisgruber."Rasismul lui Wilson a fost semnificativ si consecvent chiar si dupa standardele timpului sau", a adaugat Eisgruber. "El a segregat serviciul public federal dupa ce acesta fusese echilibrat rasial timp de zeci de ani, ducand astfel cu un pas inapoi lupta Americii pentru infaptuirea justitiei."Consiliul de Administratie a votat vineri pentru a schimba atat numele Scolii Woodrow Wilson de Afaceri Publice si Internationale, cat si numele Colegiului Wilson.Scoala de Afaceri Publice si Internationale Woodrow Wilson va fi numita acum "Scoala de Afaceri Publice si Internationale Princeton".In ceea ce priveste Colegiul Wilson, Eisgruber a sustinut ca universitatea intentiona deja sa inchida colegiul, insa acum scoala "va accelera procesul de retragere a numelui", astfel incat studentii sa nu fie nevoiti "sa se identifice cu numele unui presedinte rasist pentru urmatorii doi ani".Acum, Wilson College va fi numit "First College"."Politicile de segregare ale lui Wilson fac din numele acestuia unul nepotrivit, mai ales pentru o scoala de politici publice", a subliniat Eisgruber in declaratia sa."Cand o universitate numeste o scoala de politici publice dupa un lider politic, sugereaza, in mod inevitabil, ca acesta este un model pentru studentii care studiaza la acea scoala", a continuat presedintele universitatii."Acest moment intens, de rascruce, din istoria americana a lamurit ca rasismul lui Wilson il descalifica de la acest rol de mentor pentru studenti", a adaugat Eisgruber, fostul presedinte democrat.Presedintele a continuat, spunand ca gestul prin care Princeton il onoreaza pe Wilson face ca universitatea sa fie, in cele din urma, "adevarata problema" cu America , si chiar a sugerat ca, pastrand numele lui Wilson, scoala construieste un mediu in care oamenii sunt incurajati sa creada ca se pot comporta precum fostul ofiter de politie din Minneapolis, Derek Chauvin, fara sa se confrunte cu consecintele faptelor lor."Princeton face parte dintr-o America in care rasismul a fost adesea neglijat, ignorat sau scuzat, permitand totodata, de-a lungul timpului, existenta unor sisteme care discrimineaza oamenii negri", a spus Eisgruber."Cand Derek Chauvin a pus genunchiul pe gatul lui George Floyd aproape noua minute, in timp ce participantii i-au inregistrat cruzimea, ofiterul de politie ar fi putut crede ca sistemul va neglija, ignora sau scuza comportamentul sau, asa cum facuse si in trecut ca raspuns la plangerile impotriva lui", a adaugat el.Presedintele universitatii a concluzionat afirmand ca acestea nu sunt singurele demersuri pe care Princeton le face pentru a "combate realitatile si mostenirea rasismului, dar sunt unele importante"."Pasii facuti ieri de catre Consiliul de Administratie sunt masuri extraordinare", a spus Eisgruber.Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Elena Cristina Enoiu, studenta la Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro