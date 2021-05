BBC: Printesa Latifa, fiica emirului din Dubai, care nu a mai fost vazuta de cateva luni, fotografiata la mall

La mijlocul lunii februarie, BBC Panorama a difuzat un material video, in care printesa afirma ca este tinuta ostatica si ca se teme pentru viata ei.BBC noteaza, sambata, ca un prieten al printesei a confirmat ca Latifa este in fotografia postata.David Haigh, cofondator al campaniei Free Latifa, a declarat: "Confirmam ca au existat mai multe evolutii potential semnificative si pozitive in campanie. Nu intentionam sa comentam mai departe in aceasta etapa, o declaratie suplimentara va fi emisa la momentul potrivit".In fotografie pare sa fie printesa Latifa intr-un centru comercial din Dubai, Mall of the Emirates (MoE), alaturi de alte doua femei. Prietenii Latifei au declarat pentru BBC ca le recunosc pe ambele femei si ca Latifa este o amica a lor.Fotografia a fost postata pe Instagram, care nu include metadate ce ar arata data si ora, precum si locul in care a fost facuta.In imagine se poate vedea un cinematograf care promoveaza filmul Demon Slayer: Mugen Train, care a fost lansat in Emiratele Arabe Unite la 13 mai 2021.Fotografia a fost postata pe Instagram joi pe conturile celorlalte femei din imagine, una dintre ele adaugand comentariul: "Seara minunata la MoE cu prietenii".Nici o femeie nu a raspuns la cererea BBC de comenta cu privire la starea Latifa sau de a oferi informatii despre momentul in care a fost facuta fotografia."Presupunand ca fotografia este autentica, ea dovedeste ca Latifa este in viata, dar nu stim nimic despre conditiile de retinere sau libertatea ei", a declarat Kenneth Roth de la Human Rights Watch pentru BBC. In februarie, familia regala din Dubai a anuntat ca printesa Latifa primeste "ingrijiri acasa" , dupa ce BBC a obtinut filmulete in care aceasta acuza faptul ca este tinuta ostatica inca din 2018, cand a incercat sa fuga din tara. In filmuletele inregistrate in secret, printesa a spus ca se teme pentru viata ei.Filmarile au determinat apeluri globale pentru o investigatie ONU . Agentia ONU pentru drepturile omului a cerut Emiratelor Arabe Unite sa furnizeze dovezi ca printesa este inca in viata.Ea afirma atunci ca este tinuta "ostatica" si ca se teme pentru viata sa."Sunt intr-o vila. Sunt tinuta ostatica, iar aceasta vila a fost transformata in inchisoare", declara printesa, in varsta de 35 de ani, in aceasta inregistrare video cu telefonul mobil, in toaleta, pentru ca"este singura incapere cu usa pe care o pot incuia"."Toate ferestrele au fost inchise (...). Sunt cinci politisti afara si doua politiste inauntru", sustinea fiica lui Mohammed bin Rashid al-Maktoum.In 2018, Latifa al-Maktoum anunta intr-o inregistrare video difuzata pe YouTube ca vrea sa fuga din tara.Abia retinandu-si lacrimile, ea spunea ca a fost "torturata" si "incarcerata timp de trei ani" de catre tatal sau, in urma unei prime tentative de evadare, pe cand era doar o adolescenta, in 2002.Aceasta inregistrare video a fost publicata dupa esecul tentativei de a evada, la bordul unui velier, imobilizat de catre Marina indiana.Potrivit BBC, ea spunea in inregistrarile sale video ca a fost drogata pe velier si ca s-a trezit abia dupa ce s-a intors in Dubai, unde este retinuta.Guvernul din Dubai a rupt tacerea in acest caz rocambolesc la 17 aprilie 2018 si a confirmat ca printesa a fost "adusa" familiei sale si ca este "bine".In martie 2020, justitia britanica a stabilit ca emirul Dubaiului a comandat rapirea a doua dintre fiicele sale, Latifa si Shamsa.La varsta de 18 ani, Shamsa a incercat sa fuga de tatal sau, in 2000, pe cand se afla intr-o vacanta in Anglia.Potrivit versiunii Latifei, tanara a fost gasita la doua luni dupa ce a fugit, a fost "drogata", adusa la Dubai si "inchisa".Justitia britanica s-a pronuntat in cadrul unei proceduri intre emirul Dubaiului si printesa Haya.Devenita, in 2004, a sasea sotie a suveranului emiratului, Haya a creat senzatie in 2019 dupa ce a fugit la Londra impreuna cu cele doua fiice ale cuplului.