Probleme tehnice la summitul privind clima: Macron, intrerupt de Putin

In timp ce Macron insista asupra importantei de a continua lupta impotriva incalzirii globale, secretarul de stat al SUA Antony Blinken l-a intrerupt brusc - aparent fara sa-si dea seama ca discursul presedintelui francez nu s-a terminat - si i-a dat cuvantul lui Vladimir Putin , care se exprima in direct.Dupa un moment de ezitare, in care presedintele rus a parut sa se indoiasca de faptul ca e randul sau, acesta si-a inceput discursul.Antony Blinken a reluat apoi inregistrarea cu Macron, explicand ca s-au produs "dificultati tehnice".Motivele acestei probleme de difuzare nu au fost precizate.Nu a fost singura dereglare tehnica din cursul videoconferintei de joi: inca de la inceput, in alocutiunea de deschidere rostita de vicepresedinta SUA Kamala Harris, o problema de ecou a ingreunat temporar urmarirea discursului.Mai tarziu, si premierul australian Scott Morrison s-a confruntat cu vicisitudinile reuniunilor virtuale, microfonul sau ramanand inchis la inceputul discursului.Summitul privind clima, ce reuneste prin videoconferinta circa 40 de lideri de pe plan international timp de doua zile, are ca obiectiv relansarea cooperarii globale in lupta impotriva incalzirii climatice.