Procuratura ordona arestarea fostei presedinte a Boliviei, Jeanine Anez. Ce acuzatii i se aduc

Jeanine Anez a postat pe Twitter o fotografie a mandatului de arestare emis de procurorul Omar Alcides Mejillones impreuna cu comentariul: "A inceput persecutia politica".Procurorul Mejillones nu a comentat oficial, dar televiziunea locala a difuzat vineri imagini despre arestarea fostului ministru al energiei Rodrigo Guzman in orasul Trinidad din nord-estul Boliviei.Ancheta deschisa de Parchet este rezultatul unei plangeri depuse in decembrie de Lidia Patty, o fosta deputata din partidul lui Evo Morales (presedinte intre 2006-2019).Citeste si: Scadere record de popularitate pentru Harry si Meghan dupa interviul cu Oprah, in Marea Britanie Fosta deputata a Miscarii spre socialism (MAS) ii acuza pe fosta presedinta, fosti ministri, soldati si politisti ca l-au inlaturat de la putere pe presedintele Evo Morales in noiembrie 2019. Lidia Patty a depus acuzatii pentru rebeliune, terorism si conspiratie."MAS a decis sa revina la obiceiurile dictaturii. Este pacat pentru ca Bolivia nu are nevoie de dictatori, are nevoie de libertate si solutii", a reactionat Jeanine Anez.In afara lui Rodrigo Guzman, mandatul de arestare ii priveste pe mai multi ministri din fostul guvern interimar (noiembrie 2019-octombrie 2020): Arturo Murillo (Interne), Luis Fernando Lalpez (Aparare), Yerko Nuanez (Presedintie), Alvaro Coimbra (Justitie).Plangerea il vizeaza, de asemenea, pe liderul din Santa Cruz (estul tarii), Luis Fernando Camacho, care a jucat un rol cheie in demonstratiile care au condus la plecarea lui Evo Morales in noiembrie 2019. Ales guvernator duminica, el nu face obiectul unui mandat de arestare.Dupa alegerile prezidentiale din octombrie 2019, la care Evo Morales a candidat pentru un al patrulea mandat, si confuzia generata de rezultatele care il dadeau castigator, opozitia a acuzat fraudarea scrutinului.O explozie de violenta a cuprins tara dupa aceste alegeri, care au fost in cele din urma anulate.Pe fondul protestelor, politia a refuzat sa se supuna ordinelor, iar armata, la randul sau, si-a retras sprijinul pentru Evo Morales. Acesta din urma a demisionat in cele din urma in noiembrie 2019, luand calea exilului in Mexic si apoi in Argentina. Morales s-a intors in Bolivia dupa victoria colaboratorului sau, Luis Arce, la alegerile prezidentiale din octombrie 2020.