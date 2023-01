Profesor din Belgia, banuit ca a ucis 15 persoane

Un profesor din Belgia a fost arestat dupa ce a recunoscut ca a ucis trei persoane, insa presa locala leaga numele acestuia de 15 crime.

Ronald Janssen, in varsta de 38 de ani, cunoscut drept o persoana linistita si retrasa, a recunoscut ca in noaptea de Anul Nou a ucis un cuplu in orasul sau natal Halen si ca a mai omorat o tanara, data disparuta in urma cu doi ani, informeaza The Telegraph.

Detectivii il cerceteaza in cazurile a altor trei fete disparute, insa presa locala scrie ca acesta ar fi savarsit pana la 15 crime, in general fiind vorba de violarea si uciderea unor fete.

"Anchetatorii se tem ca acest lucru nu se va termina (n.r. descoperirea mai multor crime) si ca acesta este doar inceputul unei liste lungi ce contine crimele lui Janssen", scrie un ziar local.

Ancheta este comparata cu un alt caz, cel al lui Marc Dutroux, un criminal in serie care a socat intreaga Belgie cand a abuzat si a ucis patru fete cu varste cuprinse intre opt si 19 ani.

"Este Janssen noul Dutroux?", se intreaba un alt ziar.

Janssen, care are doua fiice, a fost arestat dupa ce vecina sa Shana Appeltans, in varsta de 18 ani, si logodnicul sau Kevin Paulus, in varsta de 22 de ani, au fost gasiti impuscati.

Numele barbatul este legat si de moartea unei tinere de 18 ani, Annick Van Uytsel, care a disparut in 2007, dupa ce a mers la o petrecere. Corpul sau a fost gasit intr-un canal, infasurat intr-o folie de plastic si acoperit cu pietre. Tanara fusese batuta pana a murit. Ziarele au scris ca aceasta crima a fost atat de perfecta, incat nu se credea ca era prima de acest gen.

