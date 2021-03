Program de stimulare economica de 1.900 de miliarde de dolari, in SUA, aprobat de Camera Reprezentantilor

Presedintele spera sa semneze proiectul vineri. Aesta trebuie trimis in mod oficial de Congres la Casa Alba , procedura care poate dura mai multe zile.Proiectul prevede acordarea unei sume suplimentare de 300 de dolari pe saptamana pentru someri, milioane de americani urmand sa fie eligibili pentru asigurare de somaj pana pe 6 septembrie. Planul mai prevede ca ajutoarele de somaj in suma de 10.200 de dolari vor fi scutite de impozite.Planul mai aloca 1.400 de dolari, sub forma de plati directe, majoritatii americanilor si dependentilor acestora. Suma acordata va scadea in cazul persoanelor cu venituri de peste 75.000 de dolari si limitata in cazul persoanelor care castiga 80.000 de de dolari pe an. Pragurile limita pentru persoanele care completeaza declaratii de venituri comune sunt duble fata de aceste plafoane.Guvernul va stabili eligibilitatea pe declaratiile fiscale cele mai recente.Creditele fiscale pentru persoanele cu copii vor fi prelungite cu un an. Pragul va creste la 3.600 pentru un copil cu varsta de sub 6 ani si la 3.000 de dolari pentru copiii cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani. Planul aloca circa 20 de miliarde de dolari productiei si distributiei de vaccinuri pentru Covid-19 si circa 50 de miliarde de dolari pentru testari si urmarirea contactelor persoanelor infectate.O suma de 25 de miliarde de dolari va fi alocata pentru asistenta pentru chirii si utilitati si circa 10 miliarde de dolari pentru ajutoare destinate sustinerii platii ipotecilor.Planul mai aloca 350 de miliarde de dolari ajutoarelor necesare statelor si autoritatilor locale si tribale.Peste 120 de miliarde de dolari vor fi destinate scolilor.Programul de asistenta prin suplimentarea nutritiei va beneficia de o crestere a finantarii cu 15%, pana in septembrie.Proiectul include o extidere a subventiilor si a altor prevederi necesare pentru a ajuta americanii sa isi permita asigurarea medicala.Ajutoarele alocate restaurantelor se ridica la aproape 30 de miliarde de dolari. Legea extinde credite fiscale acordate angajatorilor pentru a mentine locurile de munca.Proiectul a fost adoptat de Camera cu 220 de voturi si 211 impotriva, fara sustinere din partea republicanilor, care afirma ca piata muncii si-a revenit suficient de mult pentru a nu mai avea nevoie aproape deloc de masuri de stimulare.Un democrat, reprezentantul Jared Golden, din Maine, s-a opus proiectului.Democratii au aprobat planul in Senat tot fara sprijinul republicanilor, printr-un procedeu special de reconciliere.Presedintele Biden a salutat, miercuri, adoptarea proiectului si a spus ca intentioneaza sa il semneze vineri.