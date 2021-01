Proprietarul unui patinoar din Polonia a gasit o metoda inedita de a-si pastra afacerea deschisa in timpul pandemiei

Planul lui este simplu - clientul trebuie sa-si cumpere accesul catre "depozitul" de flori, dupa care alege o floare dintr-o lada din mijlocul ringului."Poti sari, te poti tari sau merge in patru picioare... nu trebuie sa porti patine", a declarat Tomasz Fornalsk, patronul patinoarului Lodogryf, pentru postul de televiziune TVN, care a difuzat imagini in care patinatorii se plimba tinand in maini trandafiri roz.Proprietarul patinoarului a avut aceasta idee dupa ce Polonia a impus un lockdown de trei saptamani care a dus la inchiderea hotelurilor, partiilor de schi, patinoarelor si a altor activitati economice incepand cu data de 28 decembrie.Polonia a facut fata cu brio primului val al pandemiei in comparatie cu Europa Occidentala, dar numarul de cazuri a crescut din nou in octombrie si noiembrie.Oficialii au spus ca perioada de carantina impusa in prezent are drept scop prevenirea unui al treilea val de infectari in lunile urmatoare in contextul in care campania de vaccinare nationala abia a demarat.Autoritatile din Szczecin spun ca Fornalski incalca regulile."Patronului i-a fost comunicata decizia de a opri imediat activitatea, decizie care trebuie pusa in practica imediat", a declarat Malgorzata Kaplan, o purtatoare de cuvant din cadrul serviciilor sanitare Szczecin, pentru TVN.Fornalski a spus ca nu a primit inca o notificare formala. "Pana cand nu primim decizia administrativa de a sista serviciul, vom opera in continuare", a declarat acesta pentru postul de televiziune.Fornalski nu este singurul antreprenor polonez cu astfel de idei creative.O partie de schi din statiunea Szczyrk opereaza in continuare serviciul de telescaun doar ca pentru practicantii saniusului, nu pentru schiori, in incercarea de a evita restrictiile.In imaginile TVN, apare o partie din statiunea de schi Skrzyczne, plina de sanii, doar cativa schiori putand fi vazuti coborand panta.