Propunere surprinzatoare facuta de ministrul german al Sanatatii. Ce ar urma sa primeasca cei care isi fac vaccinul AstraZeneca

Aceasta ar fi posibil fara nicio problema atunci cand vor fi suficiente doze de vaccin disponibile, de exemplu catre sfarsitul acestui an, cand probabil toata lumea care doreste va fi reusit sa se vaccineze, a explicat el. Intrebarea i-a fost adresata in contextul preocuparilor privind o eficacitate mai redusa a vaccinului AstraZeneca in comparatie cu cele produse de Pfizer/BioNTech si Moderna.Propunerea lui survine dupa o sugestie in acest sens facuta cu cateva zile in urma de secretarul general al Societatii Germane de Imunologie, Carsten Watzl, care a apreciat ca ''imunitatea obtinuta cu vaccinul AstraZeneca poate fi consolidata ulterior fara probleme cu un vaccin ARN mesager''.