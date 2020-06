Protest antirasism cu mii de oameni, la Paris. Politistii au folosit gaze lacrimogene

Ziare.

Stransi in centrul Parisului, manifestantii au ascultat discursul lui Assa Traore, care a amintit de circumstantele mortii fratelui sau."A fost decesul lui George Floyd. Aceasta moarte aminteste de cea a fratelui meu, in Franta. Si trebuie sa spunem: ce se intampla in SUA se intampla exact la fel in Franta. Fratii nostri mor", a afirmat Assa Traore.Potrivit Reuters, politistii au folosit gaze lacrimogene, dupa care multimea s-a indepartat cu calm.