VIDEO Mii de oameni protesteaza in Berlin fata de masurile restrictive impuse de Guvernul Merkel

Oamenii s-au "inarmat" cu cratite si fluiere si au mers in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva planurilor Guvernului Merkel de a-si conferi puteri suplimentare pentru a putea impune restrictii menite sa previna raspandirea coronavirusului, scrie Biziday Camerele inferioare si superioare ale parlamentului din Germania urmeaza sa adopte azi o serie de acte normative care ar permite guvernului sa impuna restrictii pentru a limita numarul infectarilor cu coronavirus.Printre acestea, limitarea contactului social, obligativitatea purtarii mastii, restrictionarea consumului de alcool in public, inchiderea magazinelor si suspendarea evenimentelor sportive.Desi majoritatea cetatenilor accepta restrictiile impuse, criticii spun ca legea confera guvernului prea multa putere si pune in pericol drepturile civile ale cetatenilor fara aprobarea parlamentului.Alternativa de extrema dreapta pentru Germania (AfD) a comparat-o chiar cu Legea de abilitare din 1933 care a pregatit calea dictaturii naziste a lui Hitler.Protestatarii nu purtau masti si nu respectau distanta sociala. Politistii au format un cordon pentru a opri manifestantii sa se apropie prea mult de cladirea parlamentului, dorind sa evite repetarea incidentului din august cand, in timpul manifestatiei, protestatarii au luat cu asalt treptele cladirii parlamentului, unii dintre ei fluturand steagul Reichsflagge de extrema dreapta.Imaginile au facut inconjurul lumii si au fost condamnate de lideri politici germani.Germania, cea mai mare economie din Europa, a fost apreciata la nivel mondial pentru ca a mentinut ratele de infectie si de deces sub cele ale tarilor vecine in primul val al pandemiei.Miercuri, Institutul Robert Koch a raportat 17.561 de noi cazuri, bilantul total urcand la 833.307 si 13.119 de decese.