Proteste in Germania fata de restrictiile impuse. Deputatii germani au adoptat miercuri o modificare controversata a legii anti-COVID-19 VIDEO

Bundestagul a aprobat miercuri restrictiile

Manifestatia a avut loc in apropierea Reichstag-ului, unde deputatii dezbat o lege care inaspreste mijloacele de lupta impotriva pandemiei, conform Stirileprotv Fortele de politie le-au cerut initial prin portavoci celor circa 8.000 de manifestanti sa se disperseze. Mobilizarea a avut loc in contextul in care camera inferioara a parlamentului (Bundestag) se pregateste sa aprobe aceasta lege care intareste prerogativele sanitare ale guvernului Angelei Merkel fata de landuri.Potrivit DPA, care citeaza politia, demonstrantii nu respectau regulile de distantare si nu purtau masti chirugicale, impuse de actualele restrictii.In timpul protestului, demonstrantii au scandat sloganuri precum "Pace, libertate, nu dictatura" si "Suntem oameni". In acelasi timp pe o pancarta se putea citi mesajul "Nu unei legi care ii lipseste pe cetateni de putere".Deputatii germani au adoptat miercuri o modificare controversata a legii anti-COVID-19 care consolideaza puterile guvernului cancelarului Angela Merkel pentru a inaspri lupta contra celui de-al treilea val al pandemiei, relateaza AFP si dpa.Aceasta reforma a legii care intareste prerogativele sanitare la nivel federal fata de cele ale landurilor impune declansarea automata a restrictiilor dure la nivel national peste un prag determinat al infectarilor, conform Agerpres Modificarea a putut fi adoptata gratie voturilor conservatorilor si ale social-democratilor, aliati la guvernare si majoritari in parlament.In total, 342 de deputati au votat in favoarea reformei legii, 250 s-au pronuntat impotriva si 64 s-au abtinut.Liberal-democratii, care considera "contrara Constitutiei" punerea in aplicare a unor restrictii de circulatie la nivel national, anuntasera ca voteaza impotriva reformei legii, la fel ca extrema-dreapta si stanga radicala Die Linke.In ceea ce-i priveste, Verzii anuntasera ca se vor abtine de la vot.Camera superioara a parlamentului german, Bundesrat, urmeaza sa supuna joi la vot acest text.Vicecancelarul Olaf Scholz a declarat ca este nevoie de claritate si consecventa, subliniind necesitatea unor masuri la nivel federal si nu doar la nivelul landurilor.Ministrul sanatatii Jens Spahn a descris situatia ca "extrem de grava", cu 5.000 de pacienti internati in sectiile de terapie intensiva