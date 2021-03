VIDEO Proteste in centrul Vienei si in Stockholm impotriva masurilor anti-pandemie. Politistii au arestat mai multe persoane

Proteste la Stockholm impotriva restrictiilor anti-pandemie

In Austria, politia a anuntat ca a facut arestari, in timp ce au fost semnalate ciocniri izolate intre manifestanti si contra-manifestanti de stanga, scrie Hotnews.ro Majoritatea participantilor nu purtau masca si nu respectau distanta fizica in timp ce traversau centrul orasului spre parcul Prater, unde partidul de extrema-dreapta FPO a facut apel la o adunare.Ultimul lockdown din Austria a fost relaxat in februarie prin redeschiderea scolilor, magazinelor si muzeelor. Insa protestatarii manifesteaza impotriva masurilor inca in vigoare, cum ar fi inchiderea restaurantelor si a cafenelelor si testele obligatorii pentru elevii care sunt prezenti fizic in scoli.In cadrul unei interventii in fata multimii, fostul ministru de interne al FPO Herbert Kickl a acuzat guvernul ca duce o politica "nebuna si bizara".Numarul cazurilor de contaminare raportate in fiecare zi a crescut in ultimele saptamani. Sambata au fost inregistrate peste 2.500 de noi cazuri.Potrivit ministrului Sanatatii, Rudolf Anschober, varianta britanica a coronavirusului, mult mai contagioasa, este in prezent dominanta in Austria.Demonstratia nu a fost autorizata. La scurt timp dupa ce protestatarii s-au adunat intr-una din principalele piete din capitala Suediei, fortele de ordine le-au cerut sa se disperseze.Politia a transmis prin portavoci ca, in timpul pandemiei, nu pot avea loc adunari publice mai mari de opt persoane.Protestul a fost pregatit pe retelele de socializare de un grup numit Suedia Libera, ai carui sustinatori sunt critici si sceptici in privinta restrictiilor si informatiilor autoritatilor.Pana vineri, aproximativ 7% din populatia adulta din Suedia a primit prima doza de vaccin, a anuntat Autoritatea Sanitara Publica.In Suedia, tara cu 10,3 milioane de locuitori, s-au inregistrat 684.000 de cazuri de infectare si 13.003 de decese legate de coronavirus.