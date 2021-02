Politia din Myanmar a lansat sambata cea mai mare campanie de combatere a protestelor din tara

Televiziunea de stat a anuntat ca trimisul ONU din Myanmar a fost demis pentru ca a tradat tara, la o zi dupa ce acesta a cerut Organizatiei Natiunilor Unite sa foloseasca "orice mijloace necesare" pentru a inversa lovitura de stat din 1 februarie care a dus la demiterea liderei alese Aung San Suu Kyi.In Myanmar au loc proteste de cand armata a preluat puterea si a retinut-o pe Suu Kyi si o mare parte din conducerea partidului ei, sub acuzatia de frauda la alegerile din noiembrie, castigate de partidul ei cu o larga majoritate.Lovitura de stat, care a oprit progresul Myanmar catre democratie, a adus sute de mii de protestatari in strada si a fost condamnata de tarile occidentale, care au impus unele sanctiuni limitate.Politia a intrat in actiune sambata devreme, ocupand pozitii in locurile obisnuite de protest din cel mai important oras, Yangon.Confruntarile s-au amplificat pe masura ce oamenii au iesit in strada in pofida operatiunii politiei cantat. Oamenii s-au imprastiat pe strazi laterale si printre cladiri, pe masura ce politia a inaintat, tragand gaze lacrimogene, declansand grenade asomatoare si tragand arme in aer.Politia a atacat niste oameni cu bate, au spus martorii.Televiziunea de stat MRTV a relatat ca peste 470 de persoane au fost arestate in toata tara. Se spune ca politia a dat avertismente inainte de a dispersa oamenii cu grenade asomatoare."Oamenii au blocat drumurile fara motiv. Dintre cei arestati, ii vom interoga pe cei care organizeaza protestele si vom lua masuri dure ", potrivit politiei.Asociatia de Asistenta pentru Detinutii Politici a afirmat ca numarul de arestari este mai mare, cel putin 10 autobuze de inchisoare transportand 40 pana la 50 de persoane fiecare la inchisoarea Insein din Yangon.Mai multi jurnalisti s-au numarat printre cei retinuti, au declarat organizatiile lor media si colegii lor. Politia s-a confruntat cu protestatari din toata tara. Printre cei retinuti in cel de-al doilea mare oras, Mandalay, s-a numarat Win Mya Mya, unul dintre cei doi membri musulmani in Parlament din partea Ligii Nationale pentru Democratie (NLD) a Suu Kyi, a spus presa.O femeie a fost impuscata si ranita in centrul orasului Monwya, au relatat 7Day News si un lucrator al serviciilor de urgenta.7Day si alte doua organizatii media au raportat mai devreme ca femeia ar fi murit.Liderul Juntei, generalul Min Aung Hlaing, a declarat ca autoritatile folosesc forta minima. Cu toate acestea, cel putin trei protestatari au murit in zilele de proteste.Armata afirma ca un politist a fost ucis in timpul confruntarilor.Activistii au convocat noi proteste pentru duminica.Violentele de sambata au avut loc la o zi dupa ce ambasadorul Myanmar, Kyaw Moe Tun, a declarat Adunarii Generale a ONU ca vorbeste in numele guvernului Suu Kyi si a facut apel la ajutor pentru a pune capat loviturii de stat militare.Televiziunea MRTV a relatat ca acesta a fost concediat in conformitate cu regulile serviciului public pentru ca "a tradat tara" si "a abuzat de puterea si responsabilitatile unui ambasador".Cu toate acestea, Organizatia Natiunilor Unite nu a recunoscut oficial junta drept noul guvern al Myanmar.Raportorul special al ONU, Tom Andrews, s-a declarat impresionat de "actul de curaj" al ambasadorului, adaugand pe Twitter : "Este timpul ca lumea sa raspunda acestui indemn curajos la actiune".Trimisul Chinei nu a criticat lovitura de stat si a spus ca situatia este o problema interna din Myanmar, adaugand ca China sustine un efort diplomatic al tarilor din Asia de Sud-Est pentru a gasi o solutie.