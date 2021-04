Proteste la Lisabona. Mii de persoane au manifestat impotriva interzicerii partidului de extrema dreapta "Chega"

"Rusine", "Vom rezista pana la capat", "Pentru libertatea de expresie, impotriva coruptiei" - sunt doar cateva dintre mesajele care puteau fi citite pe pancartele manifestantilor, care scandau: "Portugal, Portugal, Portugal"."Sunt aici pentru toti portughezii care nu au avut curajul sa vina dar care impartasesc aceeasi indignare", a explicat pentru AFP Joao Silva, un sofer de taxi din Lisabona.Inconjurata de forte de securitate puternice, aceasta manifestatie, care a reunit manifestanti din toata tara, a fost convocata de formatiunea anti-sistem "Chega" pentru a protesta in special impotriva cererii de interzicere a partidului.Aceasta interdictie este solicitata de fosta candidata la prezidentiale, socialista Ana Gomes, care a sesizat justitia in februarie solicitand si anchetarea surselor de finantare ale partidului.Aceasta militanta anticoruptie, care s-a angajat in timpul campaniei sa faca un baraj impotriva extremei drepte, estimeaza ca "Chega" apara "idei xenofobe" in contradictie cu constitutia."Ne aflam aici pentru a arata ca nu ne temem de nimeni", a proclamat Andre Ventura, liderul partidului, la sosirea la manifestatie, adaugand ca "numai poporul poate interzice partidul si nimeni altcineva"."Ventura, Ventura, Ventura" au aclamat manifestantii incadrati de fortele de ordine, care au intampinat mari dificultati in a impune respectarea distantarii fizice pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19.Aceasta formatiune de extrema dreapta s-a impus progresiv navigand peste o serie de controverse. Liderul sau, jurist de formatie si care a intrat in Parlament in 2019 ca deputat unic al "Chega", s-a pronuntat de exemplu pentru un plan de izolare sanitara special pentru comunitatile de rromi.In ianuarie, acest partid populist a ajuns al treilea la alegerile prezidentiale, adunand 11,9% din sufragii, devansat cu putin de Ana Gomes, dar mult in spatele conservatorului moderat Marcelo Rebelo de Sousa, reales detasat."Este incredibil sa incerci sa interzici un partid care a adunat o jumatate de milion de voturi. Asta inseamna sa spui ca acesti alegatori nu au importanta", si-a exprimat indignarea o militanta a "Chega", care a dorit sa ramana anonima.Intr-un alt cartier din Lisabona, zeci de militanti antifascisti au organizat si ei o adunare pentru a protesta impotriva extremei drepte.