Proteste in Republica Moldova dupa demiterea unui judecator al Curtii Constitutionale. Tensiunea este maxima peste Prut in urma actiunii deputatilor pro-rusi controlati de Igor Dodon

Intelegand ca declaratia respectiva nu are efecte juridice, socialistii au mers mai depart e. Deputatul Vasile Bolea a prezentat Parlamentului o initiativa prin care Domnica Manole ar fi fost revocata din functia de judecator al CCM.Din cauza ca Parlamentul nu poate demite judecatorii constitutionali, socialistii au anulat actual administrativ prin care Manole a fost numita in functie de Parlament, invocand ca s-a incalcat procedura in vara anului 2019, cand ea a fost numita in functie.Reprezentantii PAS , PDM si ai Platformei DA nu recunosc revocarea din functie a Domnicai Manole si spun ca actul votat de Parlament nu are efecte juridice. Cu toate acestea, majoritatea parlamentara considera ca Manole a fost demisa. Mai mult, Parlamentul a numit deja un alt judecator la CCM, fiind vorba despre Boris Lupascu, fost procuror si actual avocat.Acesta a depus juramantul in fata Parlamentului, in lipsa membrilor CSM si a presedintelui tarii, Maia Sandu . Pe acest fundal, liderul PAS, Igor Grosu, a chemat oamenii in strada, in fata Curtii Constitutionale, pentru nu-i permite lui Igor Dodon "sa forteze intrarea in Curtea Constitutionala", relateaza adevarul.md "Indemn toti cetatenii, acum venim cu totii la CCM. Ma adresez si altor partide sa faca acelasi lucru. PSRM, Dodon, Sor, Plahotniuc au ales calea confruntarii, este calea cea mai proasta. Noi ne vom apara institutiile statului si CCM, iar ei nu fac altceva decat sa fuga de alegeri anticipate", a spus Grosu.La ora 15.30, zeci de simpatizanti ai Platformei DA si PAS s-au adunat la un protest in fata Curtii Constitutionala. Prin aceasta actiune, cele doua partide incearca sa nu-i permita noului judecator sa intre in institutie.Presedintele Maia Sandu a reactioant pe Facebook , subliniind gravitatea evenimentelor petrecute astazi.