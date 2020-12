Provocarile Brexitului pentru Marea Britanie. Ce probleme asteapta sa fie rezolvate dupa "divortul" Londrei de Europa

Ceea ce era cel mai rau s-a evitat prin semnarea acestui compromis istoric, in urma unor negocieri ostile, un compromis care permite evitarea unei aparitii bruste a unor bariere comerciale costisitoare si inchiderea apelor britanice pescarilor francezi incepand de la 31 decembrie, la ora locala 23.00 (vineri, 1.00, ora Romaniei).Pe britanici ii asteapta, insa, o bulversare majora la iesirea din piata unica europeana si odata cu sfarsitul liberei circulatii in UE, dupa patru ani si jumatate ai unei saga cu rasturnari in urma referendumului Brexitului si dupa aproape o jumatate de secol de integrare europeana.Intr-un mesaj video, publicat joi seara, in Ajunul Craciunului, premierul Boris Johnson a agitat in fata bardului de Craciun, la numarul 10 pe Downing Street, cele 2.000 de pagini ale acordului, pe care l-a prezentat drept un "mic cadou pentru cei care cauta ceva de citit in toropeala de dupa masa de Craciun"."Iata un acord care sa aduca certitudine intreprinderilor, calatorilor si tuturor investitorilor in tara noastra incepand de la 1 ianuarie", s-a felicitat liderul conservator, triumfator la urne in urma cu un an, cu promisiunea "realizarii Brexitului".Regatul Unit a iesit din Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020, insa el continua, pana la sfarsitul anului, sa aplice reglementarile europene, in perioada de tranzitie.Acordul constituie o victorie pentru Boris Johnson, a carui popularitate a fost pusa la incercare de o gestionare haotica a pandemiei covid-19.Aceasta criza - in care a fost internat timp de cateva zile, bolnav de covid-19, in primavara - a afectat dur Regatul Unit (aproape 70.000 de morti), dar si alte tari europene.In contextul in care mii de TIR-uri sunt blocate si pe fondul unei temeri cu privire la penurii de produse proaspete, scandalul provocat de inchiderea in ultimele zile ale frontierelor de catre 50 de tari cu regatul, dar mai ales a porturilor franceze, belgiene si olandeze, le-a oferit unora o privire asupra haosului care-i astepta pe britanici in cazul esecului negocierilor comeciale cu Bruxellesul.Prin acest tratat comercial, UE ii ofera fostului sau stat membru un acces fara precedent - fara taxe vamale si fara cote - la imensa sa piata de 450 de milioane de consumatori.Insa aceasta deschidere este reglementata de conditii stricte.Intreprinderile britanice vor trebui sa respecte un anumit numar de reguli in domeniul mediului, dreptului muncii si fiscalitatii, pentru a evita orice dumping.Garantii au fost stabilite, de asemenea, in domeniul ajutoarelor de stat.In privinta pescuitului, un subiect dificil pana in ultimele ore ale negocierilor, acordul prevede o perioada de tranzitie pana in iunie 2026, cand pescarii europeni vor fi renuntat treptat la 25% din captura lor, in prezent in valoare de 650 de milioane de euro anual.UE a promis sa ajute acest sector, care apreciaza ca este "cel mai mare perdant" al compromisului, prezentat, cu toate acestea, drept "echilibrat" si care "in sfarsit permite sa se lase Brexitul in urma", potrivit presedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen Acordul nu impiedica, insa, introducerea unor controale vamale si proceduri administrative consumatoare de timp, unor intreprinderi obisnuite cu schimburi fara vreo frana.Inceteaza, de asemenea, libera circulatie, care le permitea europenilor sa munceasca in regat sau britanicilor sa stea cat timp vor in resedinta lor secundara din UE.Londra iese din programul de schimb de studenti Erasmus, inlocuit cu Programul Alan Turing, un celebru matematician britanic.Cotidianul The Times scrie ca acordul constituie "mai degraba o sursa de usurare decat de sarbatoare".In pofida faptului ca este vorba despre "un suces remarcabil", "pentru Johnson povestea este departe de a se fi terminat. Acum, ca si-a indeplinit promisiunea de a realiza Brexitul, provocarea sa este sa-l transforme intr-un succes", scrie ziarul."Evitarea celui mai rau scenariu este un succes jalnic. Johnson nu merita niciun credit pentru evitarea unei calamitati care ameninta atat de puternic, pentru ca se indrepta catre ea cu entuziasm", avertizeaza The Guardian.In Parlamentul britanic, textul urmeaza sa fie dezbatut miercuri de catre deputati, insa adoptarea sa ridica putine indoieli, avand in vedere majoritatea de care dispune Guvernul si sustinerea oferita de catre opozitia laburista.De partea europeana, ambasadorii UE se reunesc vineri pentru a studia acordul.Textul urmeaza sa fie validat de catre statele membre UE, un proces care dureaza mai multe zile.El urmeaza sa fie validat de catre Parlamentul European (PE) la inceputul lui 2021."Boris Johnson a fost ales premier pentru a realiza Brexitul (...). El are, asadar, toate motivele sa fie multumit", noteaza politologul Anand Menon, directorul Institutului UK in a Changing Europe.El preconizeaza, insa, viitoare critici, "atunci cand intreprinderile vor vedea ce le asteapta in privinta hartogariei, si atunci cand cei mai duri brexiteri din propriul sau partid vor vedea concesiile facute".