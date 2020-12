Tradarea Moldovei (DW)

Razbunarea imperiului n-a intarziat

In est si vest: tacere, lasitate, impaciuitorism

Cronica unei morti anuntate si replica romanilor

Planul trebuie sa fi zacut de mult in sertarele profesionistilor destabilizarii bietei Moldove. Cei care s-au intrebat cum de a admis Kremlinul alegerea Maiei Sandu in functia suprema fara sa dea foc Republicii Moldova, au aflat la 3 decembrie raspunsul. Dodon si socialistii lui au furat tara cu totul, scuipandu-i in fata poporul.Votand mai liber decat oricand, moldovenii se pronuntasera recent, in covarsitoare majoritate, pentru Maia Sandu ca presedinte. Acest vot i-a conferit sefei statului moldovean o legitimitate incontestabila. Una, egala sau mai ampla decat cea de care s-au bucurat multi alti lideri din istoria Basarabiei.Dupa victoria electorala, Maia Sandu a multumit alegatorilor ei si lumii civilizate care a sustinut-o, rostind adevarul. "Voi incerca sa obtin retragerea Gruparii operative a trupelor rusesti (OGRV) din Transnistria ", a spus ea, cerand replierea militarilor de ocupatie rusi din regiune. Diplomatia putinista a reactionat prompt.Ministerul rus de Externe a declarat cu obisnuita-i insolenta ca declaratia respectiva ar avea "ca obiectiv subminarea eforturilor de reglementare pasnica a problemei transnistrene". Ca si cum nu prezenta cotropitorilor rusi pe teritoriul unui stat strain e subversiva si destabilizatoare, ci o declaratie absolut conforma dreptului international, articulata de un presedinte democratic ales. Tot ca de obicei, s-a produs si tradarea rusofonului presedinte Dodon, care, dupa cum ii este firea, s-a solidarizat cu Moscova Cu voturile unui parlament devenit brusc, prin alegerea Maiei Sandu, caduc, socialistii si grupul altor tradatori de obedienta moscovita au adoptat decizii moral si politic complet si irevocabil ilegitime, de vreme ce contravin clar si fara echivoc vointei populare exprimate prin sufragiile scrutinului prezidential. Hotararile acestui grup dominat de oamenii Moscovei lasa presedintia Republicii Moldova fara dinti, vlaga si putere, schimband structura si arhitectura institutionala a statului, ale carui servicii secrete s-au vazut retrecute, ca in epoca Plahotniuc, sub controlul parlamentului.Fortele care sfideaza vointa suveranului, a moldovenilor, spre a impinge tara spre catastrofa, nu s-au saturat cu ingurgitarea acestei prazi de proportii, poftind si la federalizarea Republicii, la rerusificarea ei lingvistica, la extinderea propagandei si cenzurii prin acapararea controlului aproape total asupra audiovizualului. In plus, au trecut la capturarea unor institutii si agentii cheie, intre care Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Serviciul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala de Integritate, Banca Nationala, Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei, Consiliul Concurentei.La doar cateva saptamani inaintea trecerii la butoane a Maiei Sandu, sefa nominala a statului se vede jefuita de butoane, in ciuda miilor de protestatari care au sfidat frigul ca sa protesteze in centrul Chisinaului.Maia Sandu a inteles exact ce au facut socialistii lui Dodon si ceilalti tradatori ai intereselor Moldovei printr-o procedura ilegala, nedemna de un Parlament si in raspar cu regulile lui, cand a descris demersul lor de preluare a controlului asupra Serviciului de Informatii si Securitate, SIS. E vorba, a subliniat Maia Sandu, de o tentativa de "uzurpare a puterii" si de subminare a presedintiei ei. Prima femeie de la carma statului moldovean are absoluta dreptate. Indignarea ei este perfect justificata. Dar unde este indignarea celorlalti?Unde e revolta moldovenilor? Dar a romanilor de pretutindeni? Lipseste pentru ca multi moldoveni, ca si nu putini din fratii lor de dincoace de Prut, considera ca ajunge mersul la urne si postatul pe FB ca sa-si faca datoria civica?Si unde e scandalizarea Europei? Dar a americanilor si a occidentalilor, care, la drept vorbind, ar trebui, in corpore, sa se considere de asemenea tradati? Nu se pronuntase clar Maia Sandu pentru strangerea legaturilor cu Uniunea Europeana? Nu sustinuse explicit Annegret Kramp-Karrenbauer, sefa CDU, deci a principalului partid guvernamental al Germaniei, tara care e primus inter pares in UE, candidatura prezidentiala a sefei PAS , fosta economista a Bancii Mondiale? De ce nu sunt in strada sute de mii de europeni? De ce e muta presa mainstream? Dar Europa oficiala, de ce tace?Pentru ca in lunga si sinucigasa ei istorie de infect impaciuitorism, Europa s-a obisnuit sa accepte in pozitia ghiocel mai orice marsavie de tip putinist. Iata de ce treburi pasamite presante i-au impiedicat pe Charles Michel, pe Ursula von der Leyen , pe Josep Borrell, seful asa-zisei diplomatii europene (ca si crema progresista a diplomatiei si serviciilor secrete americane) sa atraga persuasiv atentia presedintelui in exercitiu si slugilor Moscovei din guvernul si parlamentul de la Chisinau sa nu procedeze la tradarea moldovenilor.Nu era treaba Europei sa se bage, cum vor afirma trompetele Kremlinului? Pardon? Cui prodest transformarea Maiei Sandu din presedinte in paiata? Mafiei. Care, spre deliciul oligarhiei ruse vasale lui Putin, vede Republica Moldova, un taram sistematic jefuit si transformat in paradisul spalarii banilor si traficului de orice, sfartecat de conflictul inghetat cu Transnistria si faramitat de federalizarea propusa la pachet cu deturnarea serviciului secret, prada parca inevitabila a anarhiei. Moldova devine victima mafiei si a celor mai infame scheme si manevre, de natura sa ameninte si Romania, si intreaga Europa.Dar nu era predictibila aceasta noua si cumplita tradare a Moldovei? Bineinteles ca era. Si a si fost. S-a prezis si de la microfonul Deutsche Welle. Era lesne de anticipat.Dezagregarea URSS si infiintarea unui stat moldovean prea putin viabil in zona gri dintre Occident si Rusia parea sa faca degringolada statalitatii moldovene inevitabila. Cu atat mai mult cu cat fostei republici sovietice ii lipseau resursele necesare edificarii unei democratii solide. Intr-un tarziu, moldovenii, mai mobili si, gratie globalizarii si societatii informationale, mai bine informati decat oricand, au dovedit, la urne, ca doresc democratia si ca pot pune umarul la edificarea ei. Ce folos?I-au invins Putin si Dodon cu Sor si socialistii lor? Sa fim seriosi. Oamenii au demonstrat clar ca nu ii vor. Isi vor alege mafiotii, in replica, un nou popor? Nu vor fi alungati tradatorii asa cum merita, cu niste picioare in partile dorsale? Pericolul rezida in recidiva fatalismului si resemnarii, incurajate de lipsa protestelor masive ale democratiilor occidentale in ecou la tentativa lui Igor Dodon de a se tine cu dintii de fotoliul puterii in ciuda votului moldovean.Au romanii si moldovenii vreo replica? Fireste ca au. Chiar mai multe si promitatoare. Sa protesteze masiv si sa-si intensifice staruitor revendicarile, cerand atat de viguros dizolvarea parlamentului de la Chisinau si sustinerea vestului, incat sa nu poata fi ignorati.Pe langa proteste, cetatenii Romaniei au sansa de a lansa poate cel mai util semnal: sa-si consolideze democratia, alegand la 6 decembrie un for legislativ cu o clara majoritate reformista, anti-mafiota, anticleptocrata, hotarata sa edifice o Romanie noua. Una fara hotie.Articol publicat si pe DeutscheWelle.ro