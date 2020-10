Puternica retea de infractori romani, destructurata in Spania. Gruparea exploata imigranti ilegali romani, basarabeni si marocani

Garda Civila spaniola a anuntat destructurarea unei retele de romani de trafic de fiinte umane care exploata imigranti in majoritate marocani. Cotidianul Assabah relateaza in editia sa de sambata si duminica ca acesti imigranti erau "vanduti" fermierilor spanioli cu 30.000 de dirhami (2.764 euro) pe luna.Aceasta retea, despre care fortele de ordine sustin ca are o legatura cu bandele specializate in traficul de fiinte umane, isi are baza in Sevilla.Victimele acestei exploatari sunt originare din Maroc, Republica Moldova, Romania, Ucraina , dar si din alte tari din Africa de Nord si subsahariana.Potrivit agentiei spaniole de stiri EFE, care citeaza surse din fortele de securitate, imediat ce acesti imigranti ajungeau in Spania membrii gruparii le confiscau documentele de identitate. Ei erau apoi gazduiti in conditii inumane, supusi unei supravegheri stricte si nu aveau voie sa contacteze straini sau sa iasa din locuinte.Cotidianul Assabah relateaza ca trei case si un birou au fost perchezitionate. Politia spaniola a confiscat documente care confirmau implicarea acestei retele in exploatarea marocanilor in complicitate cu o alta retea de imigratie clandestina condusa de un roman.Imigrantii sunt fortati sa lucreze numeroase ore in exploatarile agricole spaniole pentru numai cativa euro pe zi pentru a supravietui. Cei care vor sa iasa din locuinte nu-si pot recupera documentele de identitate si pot fi amenintati cu moartea daca contacteaza politia.In cadrul anchetei s-a descoperit ca aceasta retea forma societati uzurpand identitatea imigrantilor pentru a-si transfera castigurile in Romania. Organizatia avea chiar un birou local care ii facilita toate procedurile, in special cele care constau in falsificarea documentelor pentru a justifica transferul de bani.Activitatile ilegale ale organizatiei au prosperat odata cu declansarea pandemiei de coronavirus si a nevoii presante a agricultorilor spanioli de forta de munca straina, mai scrie le360.ma.