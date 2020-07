Putin caracterizeaza Constitutia lui Lenin drept o "bomba cu efect intarziat"

Presedintele rus a amintit ca aceasta "bomba cu efect intarziat amplasata (de Lenin) in 1922 in timpul crearii Uniunii Sovietice" s-a mentinut si in modificarile ulterioare ale Constitutiei, survenite in 1924, 1936 si 1977. "Acest lucru este total inadmisibil (...) este ceva ce trebuie sa evitam", a subliniat Putin."Sunt absolut convins ca am facut bine sa adoptam modificari ale Constitutiei. Ele ne vor intari statul, vor crea conditii pentru o dezvoltare in crestere a tarii noastre in urmatoarele decenii", a insistat seful statului rus, referindu-se la modificarile constitutionale aprobate prin referendumul care s-a incheiat la 1 iulie.Putin a evidentiat in mod special modificarea care interzice cedarea de teritorii rusesti. "Nu exista ceva asemanator (in Constitutie) si este ceva ce trebuie sa existe", a subliniat el.Modificarile care ii permit lui Putin sa ramana la Kremlin dincolo de anul 2024, cand ii expira actualul mandat prezidential, au intrat in vigoare sambata, dupa ce au fost votate de aproape 78% dintre alegatorii rusi, potrivit numaratorii oficiale. Rata de participare a fost de 67,97%, adica 109.190.337 de cetateni.Noua Constitutie mai contine o serie de prevederi - 206 modificari in total - privind viata politica si sociala a tarii.