R. Moldova vrea sa se impace cu Transnistria pana la sfarsitul anului

Republica Moldova spera sa gaseasca o solutie in conflictul cu Transnistria pana la sfarsitul anului, relateaza AFP. Declaratia a fost facuta vineri de ministrul de externe al R. Moldova, Andrei Stratan, dupa o intalnire cu omologul sau sloven Dimitrij Rupel, a carui tara asigura presedintia UE.

"Suntem optimisti si credem ca vom gasi o solutie in problema transnistreana pana la sfarsitul anului", a precizat Stratan. "Cea mai inalta conducere a Rusiei a spus de mai multe ori ca problema transnistreana nu va fi rezolvata decat prin respectarea suveranitatii si integritatii Republicii Moldova", a adaugat el.

Presedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, si liderul transnistrean Igor Smirnov s-au intalnit saptamana trecuta si au pus bazele unui Tratat politic de prietenie intre cele doua tari. Aceea a fost prima reuniune din ultimii sapte ani a celor doi lideri.

Transnistria si-a declarat independenta in 1990, provocand un razboi in care au murit sute de oameni. Desi este sustinuta de Moscova, care are trupe acolo, Transnistria nu a fost recunoscuta de comunitatea internationala.