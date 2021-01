Raport BCE: Muncitorii, marii pierzatori ai pandemiei. Companiile isi vor reveni mai repede decat gospodariile

Unele din cele mai mari companii din Europa afirma ca adoptarea accelerata a tehnologiilor digitale si imbunatatirea proceselor vor mari productivitatea, 55% din firmele care au participat la studiul BCE spunand ca se asteapta ca pe termen lung sa angajeze mai putini muncitori.Actuala criza economica provocata de pandemia de COVID-19, considerata cea mai grava criza inregistrata de Europa dupa al Doilea Razboi Mondial, a dus la o crestere consistenta a disponibilizarilor si a numarului de persoane trimise in somaj tehnic. Acest lucru s-a intamplat dupa ce companiile au fost nevoite sa isi reduca activitatea pe fondul restrictiilor impuse pentru a combate raspandirea coronavirusului.Sondajul realizat de BCE, la care au participat 72 de companii de top, sugereaza ca firmele ar putea sa isi revina mai repede din cutremurul cauzat de pandemie decat gospodariile.Rezultatele "par sa reflecte modul in care afacerile au invatat sa isi mentina productia in pofida restrictiilor asupra fluxului fortei de munca datorate distantarii sociale si au identificat castiguri privind eficienta legate de acestea", noteaza in raport cercetatorii BCE Eduardo Maqui si Richard Morris.