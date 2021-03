Raport ingrijorator: 314 minori, victime ale abuzurilor sexuale in dioceza din Koln, Germania

De asemenea, raportul il absolva de orice vina pe cardinalul Rainer Maria Woelki, suspectat ca ar fi dorit sa ascunda amploarea abuzurilor.Gestionarea de catre acest cleric a acestei probleme foarte sensibile a provocat luni de zile o criza grava in cea mai mare dioceza din Germania.Potrivit raportului de 800 de pagini, mai mult de jumatate din abuzuri au implicat copii cu varste sub 14 ani, majoritatea baieti, a declarat avocatul Bjorn Gercke in cadrul unei conferinte de presa.Cardinalul Rainer Maria Woelki nu a exclus sa demisioneze daca va fi pus in cauza.El a provocat un val de nemultumire anul trecut dupa ce a refuzat sa publice un prim raport realizat la cererea sa de o alta firma de avocatura din Munchen, invocand incalcari si probleme de protectie a datelor. Decizia a starnit exasperarea victimelor, retragerea in masa a credinciosilor din eparhia sa si neintelegere din partea semenilor sai. Din acest motiv, cardinalul Woelki a decis sa solicite in octombrie anul trecut acest nou raport avocatului Bjorn Gercke din Koln.Este "cea mai mare criza pe care a cunoscut-o vreodata Biserica", a declarat Tim Kurzbach, presedintele consiliului eparhial din Koln, care reuneste clerici si laici.Comunicarea din partea arhiepiscopului Woelki este "un dezastru", a afirmat la sfarsitul lunii februarie seful Adunarii Episcopale, Georg Batzing, intr-o critica neobisnuit de dura.