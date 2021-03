Raportul care le da frisoane britanicilor. Numerosi tineri au fost racolati de organizatiile teroriste in timpul izolarii din cauza Covid-19

Ministrul brtianic de Externe Dominic Raab a relevat in Parlament, joi, o crestere cu 7%, in decembrie, in decurs de un an, a "volumului continuturilor teroriste online" si "o crestere ingrijoratoare a proportiei copiilor si adolescentilor care sunt arestati acum cu privire la delicte teroriste".CITESTE SI: Moarte suspecta pentru doi romani din Belgia. Surpriza de proportii de care au avut parte anchetatorii Potrivit lui Dominic Raab, Politia din Londra estimeaza ca izolari succesive impuse in lupta impotriva covid-19 faciliteaza "accesul digital" al "teroristilor" la "cei care sunt probabil cei mai receptivi la povesti extremiste".El citeaza in acest sens gruparea jihadista Statul Islamic (SI), pe care o considera "cea mai imporanta amenintare terorista, atat la nivel national, cat si in strainatate".Deputata laburista Lisa Nandy, insarcinata cu Afaceri Externe in opozitie, s-a declarat "profund tulburata" de modul in care tinerii sunt tintiti de SI in timpul izolarii.Regatul Unit a fost plasat la inceputul lui ianuarie in a treia izolare, iar scolile au fost inchise in lupta impotriva pandemiei, care s-a soldat cu 123.000 de morti.Regatul a fost, in ultimii ani, tinta mai multor atacuri teroriste revendicate de SI.