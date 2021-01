Rapperul DaBaby, arestat pentru posesie ilegala de arma

Rapperul, pe numele real Jonathan Kirk, a fost arestat in zona comerciala Rodeo Drive, dupa ce angajatii unui magazin Gucci au sunat la politie si au raportat ca un barbat dintr-un grup purta o arma la brau.Politistii au gasit, dupa o perchezitie, un pistol de 9mm incarcat.Kirk a fost retinut scurt timp si a platit o cautiune de 35.000 de dolari.El a devenit unul dintre cei mai populari rapperi americani odata cu single-ul "Suge", lansat in 2019. S-a clasat de doua ori in fruntea Billboard 200 si "Rocktar" a fost unul dintre hiturile anului 2020.Pentru gala de anul acesta a premiilor Grammy, el a primit patru nominalizari.In 2019, Kirk a fost gasit vinovat de posesie ilegala de arma, in urma unui incident din Carolina de Nord in care a fost ucis un barbat in varsta de 19 ani. Rapperul a spus ca a fost implicat, dar ca a actionat pentru a se apara. In ianuarie 2020, a fost arestat si acuzat de jaf si violenta, in urma a doua incidente separate. Acuzatiile de violenta au fost retrase ulterior.CITESTE SI: