The Guardian: Palatul Buckingham le-a interzis imigrantilor de culoare sa lucreze la Curtea Regala

Documentele mai dezvaluie modul in care Palatul Buckingham a negociat anumite clauze controversate - ramase in vigoare pana in prezent - in baza carora regina Marii Britanii si curtea regala sunt exceptate de la prevederile legilor pentru combaterea discriminarii de rasa sau gen, conform Digi 24 Publicatia The Guardian realizeaza o investigatie referitoare la utilizarea de catre familia regala britanica a unei proceduri parlamentare obscure, cunoscute sub numele de "Consimtamantul Reginei" (" Queen 's Consent"), prin care continutul anumitor legi ar putea fi influentat sau manipulat in secret, in favoarea reginei ori a casei regale britanice.Astfel, in anul 1968, directorul financiar al reginei Elisabeta a II-a i-a informat pe functionari ca "de fapt, nu se obisnuia angajarea de imigranti ori straini de culoare" in functii administrative in cadrul Casei Regale. In schimb imigrantii sau strainii de culoare puteau oricand sa fie angajati pe posturi de servitori.Nu este foarte clar daca o astfel de pretentie continua sa fie valabila si in prezent. Palatul Buckingham a refuzat sa comenteze in privinta acestei practici sau sa precizeze daca ea a fost abolita.In schimb, casa regala din UK a dezvaluit ca "arhivele sale atesta angajarea de persoane din cadrul minoritatilor etnice inca din anii 1990". Casa regala a precizat ca "nu detine date de dinainte de 1990 referitoare la trecutul (background-ul) angajatilor care provin din minoritati etnice".In anii 1960, guvernul britanic a incercat adoptarea de legi prin care sa se interzica refuzul angajarii de persoane pe criterii rasiale sau de etnie. Regina Marii Britanii a ramas insa exonerata de obligatia respectarii acestor legi mai bine de 40 de ani.Ca urmare a acestei exceptii legale, persoanele care lucreaza in cadrul casei regale britanice nu pot depune plangeri in instanta care sa contina acuzatii de discriminare aduse famliei regale.In cadrul unui interviu acordat lui Oprah Winfrey , ducii de Sussex au acuzat Casa Regala de Windsor de rasism si indiferenta. Conform sustinerilor acestora, un membru al Casei Regale s-ar fi intrebat "cat de inchisa ar urma sa fie pielea" fiului lor, Archie.Meghan Markle a marturisit ca a avut ganduri suicidare, dar familia regala nu i-a permis sa primeasca ajutor in acele momente dificile pentru sanatatea sa mintala.Acuzatiile lui Meghan l-au determinat pe cumnatul ei, printul William , sa declare ca familia regala britanica"nu este deloc rasista".