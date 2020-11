Ce i-a raspuns premierul Italiei unui baietel care l-a intrebat daca anul acesta vine Mos Craciun

Giuseppe Conte a facut public, pe contul sau de Facebook , un email primit de la Tomasso, un baietel in varsta de 5 ani. Copilul ii scrie ca atat acasa, cat si la scoala se respecta toate regulile de siguranta si toate dispozitiile impuse. "Ne dezinfectam mereu manutele, stam la distanta de ceilalti, iar adultii poarta masca", a scris micutul.Care are o rugaminte: "Vreau sa va rog sa faceti o declaratie speciala pentru a-i permite sa imparta cadouri tuturor copiilor. Stiu ca Mos Craciun e batran si ca e periculos pentru el sa mearga prin case, dar el e bun si isi va pune cu siguranta masca", a scris Tomasso.Baietelul promite sa ii lase sub brad, pe langa lapte si buiscuiti, si niste dezinfectant. Asteapta raspunsul, ca sa-i anunte si pe prietenii sai.Premierul Giuseppe Conte i-a raspuns."Draga Tommaso,Ti-am citit mesajul si vreau sa te linistesc. Mos Craciun m-a asigurat ca are deja o declaratie internationala: poate calatori peste tot si distribui cadouri tuturor copiilor lumii. Fara nicio limitare. Apoi a confirmat ca foloseste intotdeauna masca si pastreaza distanta potrivita pentru a se proteja pe sine si pe toti oamenii pe care ii intalneste. Ideea de a-i lasa sub brad, pe langa laptele fierbinte si biscuitii, lichid igienizant mi se pare excelenta. Asta ii va permite sa-si dezinfecteze bine mainile si sa plece in deplina siguranta. Sunt fericit sa stiu ca tu si prietenii tai ati respectat scrupulos toate regulile, pentru a-i proteja pe mama si pe tata, pe bunici si pe toti cei dragi. Din acest motiv, iti transmit ca nu va fi necesar sa precizezi in scrisoarea catre Mos Craciun ca ai fost bun anul asta: i-am spus eu deja. I-am spus si ca anul acesta, in Italia, a fost un an foarte greu si tu si toti copiii ati fost adorabili. De asemenea, am auzit ca vrei sa-i ceri lui Mos Craciun sa ne scape de coronavirus. Nu strica ocazia, mai bine cere-i un cadou in plus. Noi, adultii, vom reusi sa alungam coronavirusul, toti impreuna. Ca tu si prietenii tai sa va puteti intoarce in curand sa va jucati liber si fericiti si sa imbratisati pe toata lumea. Fara griji, ca intotdeauna.O imbratisare puternica,Giuseppe Conte"