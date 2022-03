Razie la un post TV care a transmis protestele antiguvernamentale: Atacul asupra presei este continuu

Politia din Minsk a descins la un post independent de televiziune, a confiscat echipamente si a retinut cel putin un cameraman, informeaza Euronews.

Televiziunea Belsat a reflectat recentele proteste antiguvernamentale din Belarus prin numeroase transmisiuni si reportaje. Postul TV este considerat opusul televiziunii controlate de stat din fosta tara sovietica.

Jurnalistii care lucreaza in Belarus spun ca, impreuna cu oponentii guvernului, sunt vizati de autoritati.

"Vedem ca atacul asupra presei este continuu. Ne gandeam ca totul se va incheia dupa 25 martie. Credeam ca represiunile se vor domoli. Dar, asa cum putem vedea, autoritatile continua abuzurile asupra jurnalistilor. Nu toti jurnalistii care au fost arestati pe 25 si 26 martie au fost eliberati din inchisoare", a declarat Boris Goretskii, reprezentant al Asociatiei Jurnalistilor din Belarus.

Saptamana trecuta, mai multe sute de persoane au fost arestate, unele dintre ele lovite, de forte de ordine pentru ca participau la un miting neautorizat in capitala Minsk.

In ultimele doua luni, Belarus a fost scena multor demonstratii antiguvernamentale. Protestele au avut ca punct de pornire taxa de 230 de dolari pe care trebuie sa o plateasca toate persoanele neangajate de peste sase luni in Belarus. Presedintele Lukasenko a insistat ca nu va abroga controversata taxa, care ar insufla disciplina in randul persoanelor neinteresate de munca.

Ads