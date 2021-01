Reactia lui Putin dupa moartea lui Larry King. Interviul care a devenit celebru pretutindeni

La sfarsitul anului trecut el a fost internat dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Larry King era recunoscut in Statele Unite ale Americii ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A castigat un Premiu Emmy, doua Peabody Award si zece Cable ACE Award.Presedintele rus Vladimir Putin a salutat memoria si "marele profesionalism" al jurnalistului american Larry King, care a murit sambata si care l-a intervievat in mai multe randuri, a anuntat Kremlinul, relateaza AFP."Presedintele a apreciat mereu marele sau profesionalism si autoritatea sa jurnalistica indiscutabila", a declarat purtatorul de cuvant al sefului statului rus, Dmitri Peskov, citat de agentia de stiri Ria Novosti.Larry King a fost in special autorul unui interviu devenit celebru cu Vladimir Putin in 2000, la cateva luni dupa venirea sa la putere si la putin timp dupa naufragiul submarinului Kursk.La momentul respectiv, presedintele rus a fost foarte criticat pentru modul in care a gestionat drama care a dus la moartea celor 188 de membri ai echipajului.Larry King l-a intrebat in acest context pe Vladimir Putin: "Spuneti-mi va rog, ce s-a intamplat cu submarinul?". Cu un suras sfidator, liderul rus i-a replicat lapidar: "S-a scufundat".Multi in Rusia i-au reprosat aceasta scena, cu atat mai mult cu cat la momentul dramei el nu si-a intrerupt imediat vacanta.CITESTE SI: