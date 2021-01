Reactie controversata a Bisericii Ortodoxe a Greciei: Ordonam tuturor bisericilor sa ramana deschise de Boboteaza

"Ordonam tuturor bisericilor sa ramana deschise de Boboteaza", a declarat episcopul Anthinagoras, purtator de cuvant al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, pentru televiziunea publica ERT.El a mai spus ca dispozitia va fi aplicata chiar daca Politia va interveni pentru a disipa multimile de credinciosi.Potrivit aceluiasi episcop elen, toate restrictiile impuse de autoritati pentru perioada Craciunului au fost respectate. Masurile au vizat purtarea obligatorie a mastilor sanitare, respectarea normelor de distantare sociala in timpul slujbelor religioase, dar si a distantarii fizice: intr-un spatiu de 15 metri patrati avea voie sa se afle un singur credincios.Reprezentantii bisericii au acceptat ca in acest an credinciosii sa nu mai sara in apele porturilor elene, asa cum se intampla in mod traditional de Boboteaza.Grecia a inasprit restrictiile pe 2 ianuarie, anuland relaxarile adoptate pentru Craciun si Anul Nou, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a inceput din nou sa creasca.Potrivit noilor dispozitii, sarbatoarea Bobotezei va putea fi celebrata in Grecia doar in biserici inchise, la care vor putea sa participe preotii si paracliserii, dar in absenta credinciosilor.Traditional, preotii din Grecia arunca in apa o Cruce Sfanta pentru a sarbatori astfel botezul lui Iisus, iar sute de oameni sar in apele porturilor sau ale unor rauri si lacuri incercand sa o recupereze.Se spune ca prima persoana care o ridica din apa va avea sanse mai mari de a beneficia de sanatate si de bucurie in noul an.