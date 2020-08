Record mondial de imbolnaviri de COVID-19: India raporteaza 78.761 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore

Precedentul record fusese stabilit la 17 iulie de SUA, care inregistrasera 77.638 noi contagieri, potrivit datelor coroborate de AFP.India este oficial cea de-a treia tara cu cele mai multe cazuri de coronavirus, dupa SUA si Brazilia , cu 3,5 milioane de persoane infectate cu COVID-19.In total, 63.000 de persoane au murit de aceasta boala in India.Tristul record intervine la o zi dupa ce guvernul a anuntat o noua flexibilizare a restrictiilor adoptate in martie pentru a combate epidemia.Decizia a fost determinata de incercarea de a relansa economia, in conditiile in care milioane de persoane si-au pierdut locul de munca.Ministerul de Interne a anuntat astfel ca incepand din septembrie adunarile de pana la 100 de persoane vor fi din nou autorizate pentru evenimentele de tip cultural, sportiv sau politic.