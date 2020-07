Record negativ inregistrat de Coca-Cola in ultimii 25 de ani. Veniturile companiei au scazut cu 28 la suta

Veniturile organice, care exclud efectele schimbarilor valutare, ale achizitiilor si cesionarilor, au scazut cu 26%, potrivit marketwatch.com Aproximativ jumatate din veniturile Coca-Cola provin din colaborarile cu restaurantele, barurile, cinematografele si stadioanele sportive care au fost inchise in toata lumea in timpul celui de-al doilea trimestru din cauza pandemiei.Insa China , Asia de Sud-Est si Europa de Vest au facut o "treaba destul de buna in gestionarea celor mai dificile etape ale pandemiei", iar vanzarile in aceste zone ar trebui sa creasca, a declarat seful finantelor de la Coca-Cola, John Murphy, intr-un interviu. "Aici, in SUA, vedem cresteri (n. r. ale numarului de infectari) in mai multe locuri, dar gradul de carantinare nu mai este chiar ce a fost."Vanzarile companiei au inregistrat un ritm ascendent in mai si iunie, odata ce masurile impotriva coronavirusului au fost relaxate. America Latina si Africa prezinta inca cea mai mare incertitudine, spune John Murphy.