Rectorul Marii Moschei din Paris sustine ca Charlie Hebdo trebuie "sa continue sa recurga la arta sa"

"Trebuie ca Charlie Hebdo sa continue sa scrie, sa deseneze, sa recurga la arta sa si mai ales sa traiasca", scrie Hafiz intr-un editorial publicat pe site-ul Figaro.fr."Trebuie ca drama care a lovit aceasta publicatie, politisti si compatrioti evrei sa serveasca drept lectie comunitatii nationale, dar si celor care pretind ca sunt sustinatori ai islamului, celor care isi spun 'prieteni ai musulmanilor' si celor care nu condamna clar aceste crime teroriste: in ce fel moartea caricaturistilor a promovat cauza musulmanilor? Si in ce fel distrugerea si barbaria pot servi imaginii islamului?", se intreaba Hafiz.In 2006, pe atunci in calitate de avocat al Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz l-a dat in judecata pe Philippe Val, directorul publicatiei Charlie Hebdo."Multi ne-au reprosat acest lucru (...) Voi explica astazi, pentru ca Marea Moschee din Paris care a aparat intotdeauna principiile republicane nu a fost in niciun moment manata de dorinta de a interzice ireverenta, de a condamna blasfemia sau de a-i cenzura pe caricaturisti", scrie Chems-Eddine Hafiz, care i-a succedat in ianuarie 2020 lui Dalil Boubakeur in calitate de rector al Marii Moschei din Paris si care este totodata vicepresedinte al Consiliului francez al cultului musulman.El a explicat ca a decis sa dea in judecata Charlie Hebdo din cauza "contextului national si international" deosebit, a manifestatiilor violente impotriva publicatiei in tarile musulmane si a unei "tensiuni comunitare" in Franta. "Actiunea noastra a vizat, mai inainte de orice, sa taie craca de sub picioarele mediilor extremiste si sa canalizeze dezbaterea catre tribunale pentru ca aceasta sa nu se desfasoare in strada", afirma responsabilul musulman.Chems-Eddine Hafiz doreste totodata "ca toti musulmanii - precum si cei care incearca sa-i infantilizeze - sa inteleaga traditiile culturale ale satirei si spatiul democratic care permite orice fel de exprimari, chiar si pe acelea care par excesive. In tara noastra, doar legea stabileste limitele".Procesul privind atacurile jihadiste din ianuarie 2015 impotriva publicatiei Charlie Hebdo, a unor politisti si a unui magazin evreiesc, soldate cu 17 morti in trei zile, s-a deschis miercuri la Paris. Publicatia satirica, tinta a teroristilor pentru ca publicase caricaturi cu profetul Mahomed in 2006, a republicat desenele in editia tiparita miercuri.